Sénégal: Cheikh Ahmed Tidiane Ba, Directeur Général de la Dgid - «En quatre ans, nous avons fait une progression de plus de 45%»

Entre 2013 et 2017, la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) a fait une progression de plus de 45% dans la collecte des recettes fiscales. La révélation est de son directeur général, Ahmed Tidiane Ba.

C'était ce matin, lors du lancement de la plateforme Etax. « Grâce aux réformes initiées, nous avons pu renforcer notre rôle dans la collecte des recettes avec une forte progression. Les recettes collectées sont passées de 826,4 milliards de FCfa en 2013 à environ 1200 milliards de FCfa en 2017. Soit une progression de plus de 45% », a précisé M. Ba. Selon ce dernier, une série de réformes ont été entreprises depuis une dizaine d'années avec comme finalité de mieux prendre en charge les besoins des contribuables. Concernant Etax, il a expliqué que c'est une plateforme de télé-déclaration et de télépaiement qui existe depuis 2013. Cette plateforme, renseigne-t-il, permet aux usagers de déclarer et de payer leurs impôts et taxes en ligne.

Selon M. Ba, le déploiement des télé-procédures s'inscrit dans le vaste chantier de modernisation entrepris par la Dgid qui à travers son plan de développement stratégique de l'administration fiscale s'est fixée comme objectif premier, l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. «Cette plateforme, a connu des évolutions depuis 2013. Elle permet de déclarer et de payer les impôts et taxes en ligne ; de consulter les comptes d'impôts ; d'adresser des requêtes à l'administration fiscale en ligne et de recevoir des réponses via le même canal », a confié Aïssatou Ndao, directrice des systèmes d'information à la Dgid.