Afrique: Moussa Faki Mahamat ouvre une ligne décomplexée avec l'Empire du Milieu

L'Afrique du Sud, l'Erythrée, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Maroc, le Nigeria et le Togo ont envoyé… Plus »

L'affaire des écoutes téléphoniques révélée par Le Monde et démentie par Confidentiel Afrique il y'a quelques jours, qui l'assimilait comme un gros canulard, a été évoquée. Le Président de la Commission de l'UA, a profité de son séjour pour démentir ces écoutes téléphoniques de la Chine. Réponse du berger à la bergère, ce lieu était le plus privilégié pour rejeter en bloc ces informations qui ont heurté les officiels chinois.

Le Président de la Commission de l'UA l'a bien compris et place son organisation au cœur de ce marché ouvert. Moussa Faki Mahamat discute d'un approfondissement des relations entre l'UA et la Chine. Une nouvelle ligne décomplexée et futuriste. Une priorité du Plan Marshall de l'organisation qui a pris de nouvelles couleurs depuis l'élection du Tchadien fin janvier 2017, en faveur du continent africain. Il a eu des échanges cordiaux avec le ministre chinois des Affaires Étrangères Wang Yi.

Nouveaux enjeux imposent de nouvelles méthodes de gouvernail diplomatique. La Chine devenue une puissance économique émergente et qui pèse en termes d'échanges commerciaux avec l'Afrique moins de 200 milliards de dollars en 2016, entend tenir sur de bonnes béquilles afin d'être un acteur incontournable dans le jeu d'influence de l'Afrique, la dernière frontière de l'économie mondiale et globalisante.

