Burundi: Début de l'inscription des électeurs pour le référendum constitutionnel

Le Burundi a certes « un droit souverain » à amender la Constitution, mais ses autorités ne doivent pas oublier que d'autres Burundais ont un mot à dire sur la vie politique du pays, a déclaré le secrétaire général avant de souligner : « Je pense fermement qu'un processus aussi important doit être conduit d'une manière inclusive afin d'obtenir une participation et un consensus les plus larges possibles parmi les acteurs-clés de la vie politique ». Et sans cacher son inquiétude sur l'avenir du Burundi, il a noté : « Plusieurs changements proposés à la Constitution ont été mis en cause par l'opposition comme des tentatives par le parti au pouvoir de consolider son empire, pouvant créer des troubles ».

« Le rendez-vous de ce jeudi 8 février, c'est le démarrage de l'enrôlement des électeurs (... ). Il se clôturera le 17 février 2018 à travers tout le pays », a annoncé le président de la Céni, Pierre Claver Ndayikariye, sur la radio nationale. « Les agents recenseurs seront dans les centres et bureaux d'inscription tous les jours de 7 h 30 à 17 h 30, même les samedis et dimanches », a-t-il ajouté. Selon la commission électorale, les Burundais dont les noms doivent figurer sur le registre électoral sont ceux qui ont déjà l'âge de voter ainsi que d'autres qui deviendront majeurs au moment de la tenue des élections générales en 2020. Pour la réussite de cette inscription électorale, la Céni a mobilisé 11583 agents recenseurs. Ils devront enregistrer quelque 4,5 millions d'électeurs attendus contre 3,5 millions inscrits pour les élections de 2015.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.