Cote d'Ivoire: Construction d'un centre d'oncologie - La convention signée ce jeudi à Abidjan

Le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou-Coffie et l'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire, Rhee Yong-Il ont signé ce jeudi 8 février 2018, à Abidjan, la convention pour la construction d'un centre d'oncologie et de radiothérapie à Grand-Bassam.

D'un coût total de 110 millions de dollars, soit 60 milliards de Fcfa, ce centre sera le plus grand en Afrique et le deuxième plus grand au monde, avec 200 lits de traitement et des équipements à la pointe de la technologie, a fait savoir le diplomate sud-coréen.

Pour Dr Raymonde Goudou-Coffie, cette infrastructure va offrir un plateau technique de pointe à des coûts modérés, évitant ainsi, les traitements onéreux à l'étranger et surtout, contribuera à améliorer le système de santé en ce qui concerne la prise en charge des malades du cancer.

A noter que ce centre d'oncologie et de radiothérapie est financé par le Fonds de développement et coopération économiques (Edcf) de la Corée du Sud, à travers un prêt de la Banque coréenne d'export-import, Korea Eximbank.