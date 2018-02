Afrique du Sud: Pas d'immunité pour le président Jacob Zuma

« Il ne s'agit pas d'une petite réunion du gouvernement. Il s'agit quand même du président de la République, du chef de l'exécutif et de son discours à la nation. Reporter ça indéfiniment est problématique. De plus, plus cela traîne, sans qu'aucune décision ne soit prise, plus cela affaiblit Cyril Ramaphosa », souligne-t-il.

« Nous ne pouvons pas donner à l'ANC le temps dont ils ont besoin pour régler leur affaire en interne. L'Etat ne peut pas s'arrêter de fonctionner à cause d'eux. Nous avons été très clairs, nous voulons savoir, au plus tard lundi, quand aura lieu le discours à la nation », dit-il.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

