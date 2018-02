Afrique: CHAN 2018 - L'équipe-type de la CAF avec 5 Marocains

L'Afrique du Sud, l'Erythrée, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Maroc, le Nigeria et le Togo ont envoyé… Plus »

Les Super Eagles alignent deux joueurs (Stephen Eze et Solomon Ojo) tout comme le Soudan et la Libye.

L'épine dorsale des Lions de l'Atlas qui ont infligé un 4-0 au Nigéria en finale est bien présente avec le défenseur et capitaine Badr Benoun, les milieux Salahedine Saidi Walid El Karti et l'attaquant Ayoub El Kaabi, meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations. Zakaria Hadraf, homme fort du second tour est également présent.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.