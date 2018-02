Sénégal: Malversations - L'Etat accuse, Khalifa Sall nie en bloc

Khalifa Sall a encore parlé hier. Pendant plus de 30 minutes, il a récusé toutes les accusations qui pèsent sur sa personne. Selon lui, il n'a jamais fait usage personnel de la caisse d'avance qui appartient aux Dakarois et qui est retourné à ces derniers.

Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a encore contesté, hier, les faits pour lesquels il est poursuivi. Face à l'interpellation du juge Malick Lamotte qui lui a rappelé qu'il est poursuivi pour « associations de malfaiteurs, faux, usage de faux en écritures de commerce, faux mandat de paiement et usage, faux procès verbaux, détournement de deniers publics estimés à 1,830 milliard de FCfa, escroquerie, blanchiment », Khalifa Sall répond : « Je voudrais contester énergiquement ces accusations. Je pense que ceux qui les ont formulées ont eu la main très lourde ». Cette mise au point faite, le maire de Dakar retrace l'histoire de la caisse d'avance de la ville, de l'époque coloniale à son magistère. Car, à son avis, cette affaire est très simple à expliquer.

D'après Khalifa Sall, depuis son arrivé à la tête de cette mairie en 2009, il a essayé, en collaboration avec le Conseil et les Dakarois, de « créer les conditions d'une gestion transparente et efficace ». « Nous nous sommes donné les moyens d'une participation auprès des populations. Raison pour laquelle nous nous sommes interdits de poser certains actes qui sont contraires à la loi », rappelle-t-il. En effet, le maire de Dakar trouve l'accusation contre lui « gênante et infamante » surtout qu'il concerne, dit-il, « des fonds politiques dont toute la classe politique a connaissance ». Le maire de Dakar a aussi persisté qu'il n'y a jamais eu de réunion d'entente entre lui et ses co-prévenus pour faire une quelconque malversation. « Aucun d'eux (en pointant du doigt ses co-prévenus) n'a jamais reçu des sous de ces fonds », insiste-t-il en demandant, comme à la veille, la libération de Mbaye Touré et compagnie.

Khalifa Sall indique que la place de Mbaye Touré, Ibrahima Yatma Diaw, Yaya Bodian, entre autres, n'est pas en prison parce qu'ils ont toujours suivi la réglementation. Pour le maire de Dakar, les fonds politiques de la ville ne sont pas destinés aux agents de la mairie, mais plutôt aux Dakarois. Ces fonds, rappelle-t-il, existent depuis très longtemps car Dakar a été la capitale de l'Afrique occidentale française. Et même après les indépendances, la capitale sénégalaise a continué à accueillir les cadres qui se battaient pour l'émancipation du continent. « Des fonds étaient dédiés au logement et au transport de ces personnes », ajoute-t-il. De l'avis du maire de Dakar, c'est le président Léopold Sédar Senghor qui avait validé l'existence de ces fonds. Ainsi, l'administrateur municipal remettait à chaque fois l'argent au président du Conseil municipal qui ne rendait compte qu'au président de la République.

Mais, après la réforme intervenue en 1983, se remémore toujours Khalifa Sall, le maire était devenu ordonnateur. Ce qui fait que le maire ne rendait compte qu'au ministre de la Décentralisation sur ces fonds mis à sa disposition. C'est en 1996 que tout a changé, le maire de la ville étant responsable devant son Conseil municipal. « Les fonds politiques s'identifient à la ville de Dakar. C'est ça la vérité historique », indique Khalifa Sall pour clore ce chapitre.

« JE N'AI JAMAIS FAIT UN USAGE PERSONNEL DE CES FONDS », DIT LE MAIRE DE DAKAR, QUI...

Khalifa Sall indique qu'il est attrait à la barre parce qu'on lui reproche d'avoir appliqué le dispositif de 1996. Il rappelle devant la barre que s'il avait accepté les offres qu'on lui avait faites en juin 2012 et en septembre de la même année ou même pendant qu'il est incarcéré, « je ne serais jamais ici ». « Je continue à vous demander de libérer ces gens (ses co-prévenus). Et moi j'assume parce que je suis celui qui a osé dire non », dit-il. Toutefois, Khalifa Sall continue de clamer son innocence car, dit-il, « je n'ai jamais fais un usage personnel de ces fonds » mais il avait convenu, avec son conseil municipal à ce qu'ils soient destinés à soutenir les populations dakaroises.

En effet, souligne-t-il, depuis plusieurs années, la ville de Dakar dote les administrations en personnel, en matériel, en carburant... Cela est même contenu, informe-t-il, dans le rapport de l'Inspection générale d'Etat (Ige) qui a eu à vérifier sa gestion et à demander à la ville d'arrêter cet appui aux administrations. C'est pourquoi Khalifa Sall continue de demander « la déclassification du rapport de l'Ige ». Sur l'utilisation faite de cet argent, le maire informe qu'il a toujours les sollicitations des administrations décentralisées, des autorités coutumières de la région de Dakar, des autorités religieuses et des populations elles-mêmes. Le soutien aux populations nécessiteuses, insiste le maire de Dakar à la barre, revenait aux grands malades et à ceux qui avaient des besoins primaires. « Nous avions aussi des sollicitations de personnalités politiques, de leaders», renchérit Khalifa Sall, selon qui « il n'y a pas une seule autorité politique dans ce pays qui ne connaisse pas ces fonds, lesquels ont toujours servi à ça. Et nous nous sommes inscrits dans cette veine », ajoute-t-il. Le maire indique aussi que la mairie de la ville est beaucoup sollicitée par l'Etat central pendant les grandes manifestations comme la fête de l'indépendance ou pendant l'accueil de grandes personnalités dans le pays.

... REFUSE DE COMMUNIQUER LES NOMS DES BÉNÉFICIAIRES

Le maire de Dakar Khalifa Sall a encore refusé de communiquer les noms des principaux bénéficiaires des fonds de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. D'après Khalifa Sall, « ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas donner les noms, mais parce que nous ne devons pas les donner ». La raison est simple : « ces fonds sont sollicités par tout le monde. Des hommes et femmes qui viennent en toute discrétion solliciter de l'aide ». « Je refuse de communiquer les noms. Ce n'est pas la vocation », insiste-t-il. Depuis 1960, rappelle M. Sall, il n'y a pas d'archives à la ville de Dakar relatives à ces fonds politiques. Tous les maires qui se sont succédé avant son arrivé sont partis avec leurs documents, persiste Khalifa Sall. « Ces fonds ont servi aux Dakarois. Quand on nous parle de détournement de deniers publics, nous sommes inquiets car nous avons veillé à ce que chaque sou aille à son destinataire », renseigne-t-il.

MBAYE TOURE, DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA VILLE DE DAKAR : « Je suis un homme meurtri »

Le directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Mbaye Touré, a répondu avec éloquence et clarté à toutes les questions des avocats de la défense comme de la partie civile. Dans ses réponses, chaque mot à son sens. Pas question de l'enfoncer où à lui faire dire ce qu'il ne voulait pas dire. Mais, à travers sa voix et la persistance et l'insistance des avocats qui l'acculent de questions, on sent la déception qui l'anime. Cette déception, Mbaye Touré l'a extériorisée, hier, devant la barre. « Je suis un homme meurtri. Pendant 25 ans, j'ai servi le pays. C'est maintenant, alors que je tends vers la retraite, qu'on m'accuse de choses aussi graves que je n'ai jamais commises. J'ai des sentiments de regret », dit-il, la voix tremblotante.

Pourtant, après tant d'années de service, Mbaye Touré affirme qu'il n'a jamais été sanctionné pour une faute professionnelle. Aucun corps de contrôle n'a eu à l'inquiéter pour une faute de gestion. Mais aujourd'hui, il doit s'expliquer devant la barre pour la gestion des fonds de la caisse d'avance de la maire de Dakar. Cependant, le Daf explique que ces fonds sont logés dans la rubrique dépenses diverses du cabinet du maire car il n'existe pas dans la nomenclature budgétaire une rubrique dénommée « fonds politiques ou caisse d'avance ». « Les 360 millions de FCfa (30 millions FCfa/mois) sont logés dans la rubrique dépenses diverses. Chaque compte est voté avec le montant qui lui est alloué », explique le directeur administratif et financier.