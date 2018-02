Mozambique: Eliminatoires Mondial 2019 - 12 joueurs convoqués pour le tournoi de Maputo

Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine Abdourahmane Ndiaye Adidas a rendu publique, hier, la liste des joueurs convoqués pour la phase aller des Eliminatoires prévue à Maputo (Mozambique). Et compte tenu du temps de préparation très court, le coach a préféré sélectionner 12 « lions ».

Les noms des joueurs qui vont aller défendre les couleurs du Sénégal à Maputo (Mozambique) lors de la phase aller des éliminatoires de la Coupe du monde 2019 sont désormais connus.

En effet, le sélectionneur de l'équipe nationale masculine Abdourahmane Ndiaye Adidas a publié hier une liste de 12 joueurs... Il explique son choix par un temps de préparation très court pour les échéances.

« On n'a pas beaucoup de temps de préparation et il nous était difficile de convoquer 17 joueurs parce qu'ils vont arriver le 18 février et on s'entraînera le 19 février. Il m'était alors difficile de pendre 17 joueurs pour répéter les systèmes. Et 17 pour moi c'est trop ! » a-t-il fait savoir.

Le coach a préféré ainsi aller vers l'essentiel afin de pouvoir mettre l'équipe dans de bonnes conditions de préparation. « Nous allons essayer d'avoir une équipe compétitive. Les 12 iront à Maputo pour accomplir une mission commando.

Après la phase aller, nous allons élargir et préparer le tournoi retour convenablement ». Dans le groupe retenu, on note les absences de Gorgy Sy Dieng (Minnesota), Maurice Ndour (Russie) et Clevin Hannah et le retour de Xane D'Almeida (France), Pape Abdou Badji (Belgique) et Mouhamadou Lamine Sambe (France).

LISTE DES 12 JOUEURS RETENUS :

Xane D'Almeida (Union Tarbes Lourdes Basket France), Thierno Ibrahima Niang (Dakar Université Club Sénégal), Adama Louis Adams (As Douanes Sénégal), Mouhamadou Lamine Sambe (Rueil Ac France), El Hadji Malèye Ndoye (Rueil Ac France), Djibril Thiam (Plano Mighty Kings Usa), Mouhammad Faye (Promitheas Patras Bc Grèce), Moise Diamé (Brissac France), Pape Abdou Badji (Kangoeroes Willebroek Belgique), Hammady Ndiaye (Scandone Avellino Liga A Italie), YoussouphaNdoye (Jl Bourg Pro A France), Ibrahima Thomas (Etiole Sportive de Rhadès D 1 Tunisie).