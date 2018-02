Mauritanie: Arrivée du président Macky Sall à Nouakchott

Ces dernières années, d'importantes découvertes de gaz ont été faites à la frontière entre les deux pays, dont celle concernant le champ gazier "Grand Tortue/Ahmeyim", mis à jour en janvier 2016 et considéré comme "le plus important gisement" en Afrique de l'Ouest, avec des réserves estimées à 450 milliards de m3. Il est à cheval sur la frontière sénégalo-mauritanienne.

Un communiqué final devrait sanctionner cette visite qui s'inscrit dans le cadre de "la volonté des deux chefs d'Etat de raffermir les relations anciennes et profondes entre les deux pays, fondées sur les liens historiques et culturels féconds et sur le brassage des deux peuples", selon la partie sénégalaise.

Il y a aussi Ousmane Ndiaye, en charge du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos-Petrogaz), Mamadou Faye (Petrosen), sans compter le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang et plusieurs techniciens.

