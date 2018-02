Congo-Kinshasa: Succession à Etienne Tshisekedi de l'Udps - Félix favori, Kabund non partant !

- La Mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a remis jeudi 8 février 18 panneaux solaires et 24… Plus »

Il y dévoile également le coût et lance un appel à toute personne ou structure de bonne volonté, pour la contribution matérielle et financière à la réussite de ces importantes assises.

Les temps étant ce qu'ils sont, il va sans dire que les choses iront vite, voire très vite. Car, à tout prendre, Jean-Marc Kabund, tout en reconnaissant, lui-même, la délicatesse de la mission dévolue au futur Président du Parti, celle de la consolidation du parti, de la continuité du combat et, même, de la conquête, le moment venu, des arcanes du pouvoir d'Etat par des voies démocratiques, s'est dit non partant.

Plus d'une année après le décès impromptu d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le 1er février 2017, à la Clinique Sainte Elisabeth, à Bruxelles, les cadres et combattants de l'Udps, ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Cette fois-ci, c'est la bonne, a-t-on appris hier, en découvrant le contenu du message aux accents rassurants du Secrétaire Général, M. Jean-Marc Kabund-a-Kabund, livré lors d'une matinée politique d'annonce de la tenue du Congrès dont le thème sera axé sur le choix à porter pour pourvoir à la succession du Sphinx, à la tête de l'Udps.

*617 délégués et plus d'une centaine d'invités externes sont attendus du 26 au 27 février 2018 au siège de l'Udps, situé au n°2600, petit Boulevard Lumumba, à Limete, quartier résidentiel.

