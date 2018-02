Togo: SmartPub, une nouvelle startup pour révolutionner la publicité

Qui a dit qu'en matière de startup le Togo est le dernier de la classe ? Eh bien, détrompez-vous. En tout cas, pour pallier aux insuffisances spatiales, temporelles que connaissent les plateformes publicitaires connues jusqu'alors, un groupe de jeunes grâce aux fruits de leur ingéniosité ont trouvé une formule toute simple qui permet aux annonceurs de se faire remarquer pour espérer séduire les clients et vendre et révolutionner le domaine publicitaire au 228. Il s'agit de « SmartPub ».

De quoi s'agit-il en fait. Selon la présentation faite du produit par les initiateurs, « SmartPub est une plateforme publicitaire offrant la plus grande exposition à la clientèle.

C'est un produit d'exception permettant aux sociétés et aux particuliers de mieux faire connaitre leurs produits, de répondre au mieux aux besoins de leur clientèle et d'être plus proche de cette dernière tant sur le plan national qu'international ».

Et, pour rapprocher clients et sociétés, il se base « sur le concept CBRH (Communication Basée sur les Relations Humaines) ».

Ces initiateurs disent déjà tant de bien de la SmartPub. Ils énoncent comme particularités, « La plus grande visibilité possible, avec un réseau d'utilisateurs de plus de 3 millions de personnes au Togo et Bénin et qui sont des potentiels clients qui peuvent recevoir votre message directement sur leur smartphone via sms, whatsapp, Facebook, Messenger et aussi sur les réseaux sociaux », « la Tarification flexible qui permet de définir un budget journalier ou un budget total pour chaque campagne.

Ceci bien que la plateforme peut aussi recommander le budget et la durée minimum pour une campagne réussie », « le Community Management qui aide à inter agir directement avec son audience depuis la plateforme et recevoir les commentaires et réactions en temps réel, et aussi, ajuster son message en plein milieu de la campagne si nécessaire » et enfin, « le Référencement naturel » qui est possible grâce au fait que « SmartPub se base sur un réseau d'annonceurs pour diffuser les messages et bannières contrairement aux autres sites de publicité qui diffusent les messages de manière aléatoire » et que les potentiels clients reçoivent les messages susceptibles de les intéresser, augmentant ainsi de manière significative les taux de conversion.

Pour jouir des avantages de ce nouveau produit soit en étant diffuseur ou annonceur, il suffit donc de suivre les instructions élaborées en deux étapes.

Pour les annonceurs, il va falloir « aller sur le www.smart-pubs.com pour la création de vos campagnes publicitaires ». Quant aux diffuseurs, ils leur est simplement demandé de « télécharger SmartPub dans playstore et devenir diffuseur puis rentabiliser ses contacts ».

Le lancement de cette startup est prévu pour la fin de ce mois de Février à Lomé.