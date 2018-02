Ouganda: Le pays veut une loi pour lutter contre le changement climatique

Cette nouvelle loi - espérée pour le mois de mars - va poser des cadres officiels pour mieux protéger l'environnement et limiter les effets du changement climatique. Laurence Biyika à la tête du Forum parlementaire espère aussi y trouver un levier d'influence sur le plan international : « Il est très important que nous fassions du lobbying. Cette loi va nous aider. La communauté internationale souhaite que nous conservions nos forêts. Combien va-t-on alors me payer annuellement pour que je conserve la couverture forestière sur ma terre pour les 30 prochaines années afin d'absorber le dioxyde de carbone ? »

Kampala connaît ces derniers jours un pic de température inhabituel. La capitale ougandaise située à près de 1 200 mètres d'altitude sur les bords du lac Victoria est pourtant connue pour son climat agréable. Une hausse de températures imputable notamment à la dégradation des marais, explique Paul Mafabi, le directeur des affaires environnementales. « Les zones humides créent de la brume qui est vraiment cruciale dans une ville comme Kampala, explique-t-il. Car elle assure une température aussi fraîche que possible. Mais parce que nous avons dégradé nos zones humides, leur effet rafraîchissant a été réduit de manière considérable. Et c'est pourquoi Kampala, qui a toujours été une ville considérée comme tempérée, ne l'est plus même pendant la saison des pluies. »

