Congo-Kinshasa: Les déplacés continuent d'affluer à Bunia

Parmi eux figurent un grand nombre de femmes et d'enfants. « Certains d'entre eux n'avaient jamais mis un pied ici, ils ne connaissent personne et se trouvent dans une situation précaire », explique Idrissa Conteh, chef du sous-bureau humanitaire de l'ONU pour l'ex-province orientale.

Dans le nord-est de la RDC, les déplacés continuent d'affluer dans la ville de Bunia et aux alentours pour fuir les violences communautaires qui ont éclaté ce week-end dans le territoire de Djugu entre ethnies Hema et Lendu. Des violences qui font suite à une première vague d'affrontements en décembre, juste avant Noël. Selon l'ONU, 500 personnes arrivent chaque jour à Bunia. Quelque 2 500 sont actuellement accueillies dans l'enceinte de l'hôpital général dans une situation précaire, et 3 000 environ ont trouvé refuge auprès de leur famille.

