Cote d'Ivoire: Développement durable - Les boulangeries à l'épreuve de la transition énergétique

Cette étude, réalisée dans quatre communes d'Abidjan (Koumassi, Abobo, Yopougon et Cocody) se situe à cheval entre la Sociologie de l'environnement et la Sociologie économique. Elle pose un problème qui préoccupe les gouvernants.

S'agissant des boulangeries, elle explique que celles-ci sont ancrées dans une construction sociale de la précarité. « Les boulangeries utilisent le bois de chauffe comme stratégie de contournement de la technologie des fours modernes, plus coûteuse et difficile d'usage ». D'où des subterfuges pour se soustraire des dispositions légales.

Selon l'impétrante, l'une des causes de cette déforestation est l'usage continu du bois de chauffe. « On est passé de 10% à 12%.

Dans sa Thèse de Doctorat en Sociologie, soutenue le 2 février 2018, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, sur le thème: « Pratiques routinières et choix des énergies de cuisson dans les boulangeries à Abidjan », Berté Salimata a révélé que le capital forestier ivoirien est en péril. « 84% du couvert forestier a disparu entre 1960 et 2000. De 13 millions, on a chuté à 1,35 millions de couvert forestier », a-t-elle indiqué.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.