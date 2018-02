Cote d'Ivoire: Bitumage de 110 km par le District d'Abidjan - Beugré Mambé annonce la réalisation des travaux à 70%

Activités qui ont pour noms le lancement de vastes opérations immobilières et d'aménagement du foncier mais aussi et surtout l'installation de plusieurs entreprises et unités industrielles exerçant notamment dans les domaines extractifs et agricoles.

Robert Beugré Mambé, qui s'est déjà vu décerner le « prix du meilleur acteur Africain de développement local » devant plusieurs personnalités dont Donald Kabéruka, feu Babacar N'Diaye, ex Présidents de la Banque Africaine de Développement, pour ce projet routier, s'est dit heureux de constater que plusieurs activités connexes aient pu se créer autour et grâce à ces infrastructures.

D'un budget de plus de 50 milliards de francs CFA octroyés par le Président de la République, ces travaux avancent bien et sont achevés à 70%, selon le Ministre Gouverneur Robert Beugré Mambé.

