Cote d'Ivoire: MASA 2018 - Plus de 300 spectacles à 5000 FCfa

Pr Yacouba Konaté, Directeur général (Dg) du Marché des arts du spectacle d'Abidjan, a animé une conférence de presse, le jeudi 8 février, à son siège d'Abidjan-Plateau, et y a décliné les enjeux de la 10e édition.

A quasi-un mois, jour pour jour de l'ouverture officielle du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), du 10 au 17 mars, la 10e édition coïncidant avec les 25 ans de sa création.

Révélation de taille, « Le Marché sera payant pour répondre aux exigences d'un modèle économique établi, voulant, selon une approche freudienne, qu'on, accorde plus de prix et d'importance, à un spectacle pour lequel on paie ».

Dixit le Dg du Masa. Mais, en guise de cadeau, à moult égards, le public n'aura, à en croire Yacouba Konaté, « qu'à débourser 5000 FCfa pour un pass-bracelet qui donnera accès à plus de 300 spectacles ! ».

Toutefois, assure-t-il, les spectateurs pour une catégorie de spectacles, devront débourser des frais additionnels, à l'instar du show baptisé « Eléphants du jazz », sous la houlette du virtuose ivoirien de la batterie, figurant dans le Top 5 mondial, Paco Séry, ou encore le spectacle théâtral, « Carmen » avec Abass Zein, ainsi que toute la panoplie des concerts zouglou et de musiques urbaines.

Toutes choses qui s'arriment à la thématique de cette édition » Quels modèles économiques pour les arts de la scène ? Festivals, troupes et salles de spectacles ».

Environ 1000 invités, pros du spectacle, artistes et journalistes de 36 pays

Sur le point des préparatifs, le staff du Masa annonce la participation confirmée de 319 opérateurs culturels, 260 artistes, 194 professionnels des arts de la scène, 107 journalistes provenant de 36 pays, ainsi que 157 journalistes ivoiriens déjà accrédités.

Ceci, encore une fois, dénotant de l'intérêt pour l'appropriation par tous les acteurs du modèle économique de payer pour s'offrir le marché de l'art. Car presque tous ont pris en charge leurs frais de voyage, selon la Direction générale du Masa.

Bien plus, en attendant que le budget, essentiellement supporté par la partie ivoirienne du Conseil d'administration (Ministère de la Culture et de la Francophonie, District d'Abidjan), ne soit opérationnel de l'ordre de 900 millions de FCfa, et face à la baisse de la contribution de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), la Direction s'érige comme un apporteur d'affaires efficace.

En témoignent les partenariats avec les compagnies Air Côte d'Ivoire, Royal Air Maroc, Solibra... Sans compter la réactivation des soutiens du Québec, du Canada, de la Belgique, ainsi que des réseaux d'influence comme Arterial Network, entre autres.