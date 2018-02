Congo-Brazzaville: Lutte contre les antivaleurs - Le ministre de la Culture et des ARTs interpelle le personnel sous tutelle

Au cours d'une adresse à l'endroit des agents de son ministère, le 7 février, au Cercle culturel Sony-Labou-Tansi, Dieudonné Moyongo a procédé à une pédagogie préventive avant d'annoncer des sanctions curatives.

L'adresse du ministre de la Culture et des arts au personnel sous tutelle du département de Brazzaville intervient après celle des départements du Kouilou et de Pointe-Noire. Dieudonné Moyongo a commencé par rappeler que depuis le deuxième semestre de l'année 2014, le Congo connaît une crise économique sévère due à la chute drastique des prix du baril de pétrole qui demeure malheureusement la principale source de revenus du pays. « Je voudrais profiter des retrouvailles de ce jour pour vous rappeler qu'il existe des valeurs qui peuvent nous permettre de sortir de cette situation désobligeante. Parmi les valeurs qui façonnent, élèvent et magnifient l'homme, figure en bonne place le travail, une valeur évoquée dans la devise de notre pays : Unité-Travail-Progrès. », a dit le ministre.

Le président de la République, a-t-il poursuivi, conscient du fait que toutes les œuvres humaines sont soumises à la loi de l'évolution, a toujours saisi toute occasion pour exhorter, inviter ses concitoyens à plus de rigueur, de responsabilité dans l'accomplissement des tâches confiées à chacun d'eux. C'est ainsi que parlant de la rupture en 2016, a expliqué Dieudonné Moyongo, il invitait l'ensemble des Congolais à dénoncer et à combattre avec détermination les antivaleurs qui constituent un véritable frein à la marche du Congo vers le développement.

Citant le message sur l'état de la nation, le ministre de la Cuture a indiqué à l'endroit de son personnel que les antivaleurs dont parlait le président de la République, le 30 décembre 2017, sont la fraude, la concussion, le trafic d'influence, la paresse, la corruption, le laxisme, le repli identitaire, l'irresponsabilité, l'inconscience, l'instinct grégaire, la gabegie, le non-respect de la chose publique, l'incivisme, le manque de patriotisme, ... Ces antivaleurs qui conduisent inexorablement vers le chaos constituent une menace pour la paix et la cohésion nationale qui ont toujours été le crédo du président de la République.

Dieudonné Moyongo a poursuivi en disant que pour faire marquer au Congo un pas de plus vers le progrès, il sied de suivre les orientations du chef de l'Etat. « Je dois vous dire que des principes ont été édictés à travers les lois et règlements pour codifier la vie du fonctionnaire congolais. Cependant, rien n'équivaut à la conscience du travailleur qui doit se sentir comme le maillon d'une chaîne, qui libérera le pays des pesanteurs du sous-développement et ses conséquences néfastes », a-t-il déclaré.

Instauration des cahiers de présence au poste

Le ministre de la Culture et des arts, qui à travers cette adresse a choisi de faire de la pédagogie préventive avant de passer aux sanctions curatives, le cas échéant, a rappelé une fois encore aux agents de l'Etat qu'en 2017, tous les salaires des fonctionnaires traités et mandatés au service de la solde ont été régulièrement payés. Dès lors, rien ne saurait expliquer l'absentéisme qui gangrène dangereusement l'administration publique.

A ce sujet, il est revenu sur la loi du 7 janvier 1982, relative aux règles disciplinaires applicables aux agents de l'Etat, qui demeure toujours en vigueur, de même que le décret du 29 décembre 1984 fixant les horaires de travail dans les administrations publiques.

« Pour votre gouverne, l'échelle des sanctions prévues par la loi 01/82 du 7 janvier 1982 va de l'avertissement à la révocation sans droit à la pension. En conséquence, j'ordonne aux directeurs généraux, au commissaire général du Festival panafricain de musique , aux directeurs centraux, aux chefs de service et aux chefs de bureau d'instituer, à compter de ce jour, des cahiers de présence. Alors, cadres et agents du ministère de la Culture et des arts, mettons-nous résolument au travail et n'oublions surtout pas que nous sommes des gestionnaires d'un secteur de la vie qui se situe au départ et à l'arrivée de notre destin commun », a-t-il conclu.