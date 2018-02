Cote d'Ivoire: Objectif 2018 de la Lonaci - Réaliser un chiffre d'affaires de 90 milliards de Fcfa

Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'ivoire (Lonaci), Dramane Coulibaly, a indiqué avoir eu pour consigne de réaliser un chiffre d'affaires de 90 milliards de Fcfa en 2018.

Il l'a fait savoir à l'occasion de la 8e Convention annuelle du personnel qui a ouvert ses portes le mercredi 7 février à Yamoussoukro, autour du thème : « Des agents nouveaux pour une Lonaci plus performante et citoyenne ».

Ce chiffre d'affaires, a poursuivi le directeur général, devra atteindre 120 milliards de Fcfa à l'horizon 2020 avec un accroissement du nombre de réalisations d'infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que l'instauration d'un environnement institutionnel adapté, sans oublier la réduction conséquente de la concurrence déloyale.

Saluant les performances réalisées, Akpess Yapo Bernard, directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, a révélé qu'en 2017, la Lonaci a réalisé un chiffre d'affaires de 77 milliards de Fcfa et enregistré un taux de croissance moyen de plus de 20%.

A cela s'ajoute la construction d'infrastructures dans les domaines de l'éducation et de la santé d'un montant d'environ 2 milliards de Fcfa durant les cinq dernières années.

Le représentant du ministre a, en outre, rassuré que « le ministre de l'Économie et des Finances et son cabinet restent disposés à accompagner la Lonaci dans la perspective de la réforme institutionnelle et structurelle visant à assainir l'espace des jeux, à faire face à l'environnement concurrentiel et à accroître ses performances ».