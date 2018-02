Afrique: Coupe de la CAF - La Mancha en route pour la Côte d'Ivoire

L'Afrique du Sud, l'Erythrée, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Maroc, le Nigeria et le Togo ont envoyé… Plus »

Rappelons qu'en 2002 et 2003, lors de ses deux dernières participations en compétition africaine des clubs, la Mancha était éliminée à l'étape des préliminaires par les clubs ivoiriens, notamment Jeunesse club d'Abidjan et Satellite de la Côte d'Ivoire.

Ghislain Tchiamas et ses poulains effectuent le déplacement de la Côte d'Ivoire avec un seul objectif de préserver les chances de leur qualification pour le prochain tour de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), avant le match retour prévu à Pointe-Noire. « Le moral est au beau fixe, parce que nous avons aligné deux victoires lors des deux premières journées du championnat national avant de concéder un match nul à Brazzaville. Le travail fait nous a servi de bâtir les stratégies durant les trois premières journées du championnat, notamment sur l'aspect offensif et défensif", a-t-il dit.

