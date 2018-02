Cote d'Ivoire: Transports - Les acteurs réfléchissent sur l'utilisation des TIC

Les « Business Days » organisés les 2 et 3 février, à Yamoussoukro, par Mtn-Côte d'Ivoire et son partenaire technique Quipux-Afrique, ont été une tribune pour les acteurs de monde des transports de réfléchir à l'introduction et à la promotion des Tic, en vue de rendre le secteur plus dynamique et futuriste.

Réunis autour du thème: « Le numérique au cœur du transport », il s'est aussi agi pour les participants d'identifier et d'initier des projets à court, moyen et long terme autour de grands axes tels que les infrastructures, l'accessibilité, la gouvernance et le financement.

En effet, comme l'a souligné l'expert Patrick Mbengue à l'ouverture des assises, les Tic modifient profondément la chaîne de valeur des métiers traditionnels du transport qui, en Côte d'Ivoire, reste un maillon essentiel de l'économie nationale.

Cette évolution technologique a fait émerger de nouvelles solutions pour gérer le transport urbain, la mobilité des voyageurs et des marchandises, le traitement de l'information en situation normale et perturbée ainsi que les dispositifs de paiement et de sécurité.

Face à ces différentes problématiques, pense le directeur général de Quipux-Afrique, Ibrahima Koné, il importe donc d'avoir des propositions concrètes. Lesquelles vont régler les problèmes de stationnement, de billettiques et autres.

Représentant le ministre de l'Économie numérique, de la Poste et de la Communication, le directeur de cabinet adjoint, Sacko Ahmed, a réitéré les attentes du ministère.

« Nous attendons des propositions de solutions pertinentes pour l'amélioration des conditions de vie des populations », a-t-il recommandé.

Rappelant que les Tic sont importantes dans la marche du pays. Il en veut pour preuve, la 9e place que la Côte d'Ivoire occupe au niveau africain et la 2e dans la sous-région, après le Ghana.

Jocelyn Adjobi a promis que Mtn se chargera de la mise en œuvre digitale des propositions afin de permettre aux acteurs des transports de réguler, juguler et contrôler leurs activités dans l'optique de créer plus de richesses.

Signalons que ce forum a rassemblé des représentants des auto-écoles, des représentants du ministère des Transports, des organisations des transporteurs, des compagnies de transport, du ministère de l'Économie numérique, de la Poste et de la Communication, etc.