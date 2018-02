Congo-Kinshasa: Le pays veut en finir avec les sacs en plastique

- La Mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a remis jeudi 8 février 18 panneaux solaires et 24… Plus »

Dans son action, cette organisation, comme, d'ailleurs, toutes les personnes et structures qui s'insurgent contre l'utilisation des sacs et emballages en plastique, avait préconisé des emballages biodégradables.

« À cause des sacs en plastique, les égouts et caniveaux sont bouchés dans plusieurs quartiers », avait expliqué cette ONG sur son site internet.

Mais, dans le concret, rien n'a été fait et les opérateurs économiques et autres sociétés productrices de ces produits continuent à les fabriquer et à les mettre sur le marché. Début 2017, au mois de février, une ONG avait, en son temps, lancé une pétition contre la production des sacs plastiques.

Il est rappelé que plusieurs décisions ont déjà été prises en RDC contre la production et l'utilisation des sacs et emballages en plastique.

Le décret du chef du gouvernement, a rappelé le ministre, donne un délai de six mois à compter de sa signature. En attendant l'expiration de cet ultimatum, il est recommandé aux importateurs et opérateurs économiques œuvrant dans ce secteur d'écouler rapidement leurs stoks ou simplement éliminer ces produits de leurs activités.

Le ministre de tutelle, Marcel Ilunga, a annoncé à Matadi, chef-lieu de la province du Kongo Central, l'interdiction, à partir du 30 juin prochain, de la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique dans le pays.

