Cameroun: Conseil constitutionnel - Et maintenant?

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil ».

Ledit texte en son article 3, alinéa 2 relève que les membres du Conseil constitutionnel : « prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée et dégantée devant le drapeau national :

Les regards sont désormais tournés vers les chambres du Parlement pour une entrée en fonction effective des membres et du président du Conseil constitutionnel nommés mercredi dernier à la suite de deux décrets du président de la République.

