Congo-Brazzaville: Musique - Patrouille des stars fête ses vingt ans d'existence

En 2000, le groupe enregistre son deuxième opus « Embargo ». Cet album lui a valu la nomination aux Koras Awards en Afrique du Sud, en 2001. Aujourd'hui, cet orchestre fait la fierté de tout un pays. Depuis sa création, il laisse tojours le public sur sa fin après l'avoir tenu en haleine par des prestations époustouflantes. Sa musique est un délice. En vingt ans de carrière, Patrouille des stars a enchaîné un certain nombre d'albums et à même su reconquérir une nouvelle génération avec des compositions comme « Congo uni », primée meilleure chanson en 2004.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.