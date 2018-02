Cameroun: Marche patriotique à Yaoundé

La caravane constituée de quatre groupes représentait les quatre aires culturelles du Cameroun : le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Le choix de ce regroupement a une dominance éducative. Pour Babani Hamadjouldé, coordonateur des blocs et responsable de l'activité, cette marche vise à renforcer le vivre-ensemble des jeunes à travers le brassage des cultures malgré leurs diversités.

Ceci en passant par la Place de l'indépendance, le Centre médical de Mvog-Ada, entre autres. Animés de joie et fierté, ces jeunes, tous en uniformes de classe étaient visiblement prêts pour le grand rendez-vous du 11 février, fête nationale de la Jeunesse. Les objectifs de cette marche sont la promotion des valeurs civiques et la culture de la paix.

Des groupes de danse, fanfares et tam-tams. La marche citoyenne des jeunes de la ville de Yaoundé organisée par la Commission village de la jeunesse et de l'Education civique a connu une ambiance particulière hier.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.