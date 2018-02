Angola: Le Président angolais approuve un Accord financier de 75 millions d'USD pour Laúca

Très complexe, le barrage de Laúca, le plus grand ouvrage d'ingénierie civile réalisé jusqu'ici dans le pays, a une hauteur de 156 mètres, équivalent à un immeuble de 54 étages, et a la capacité d'emmagasiner près de six millions d'hectomètres cubes d'eau. Un investissement d'Etat angolais de quelque 4,5 milliards de USD, le barrage de Laúca, deux fois plus grand que le barrage de Cambambe situé dans la province de Cuanza Norte, va injecter sur le Système National Electrique deux mille 70 mégawats de la centrale, et 65 mégawats de la centrale écologique.

Publié dans le Journal de la République, le texte officiel sur l'Accord financier justifie la nécessité de mettre en œuvre les projets figurant dans le Programme d'Investissements Publics (PIP), dans le cadre de la politique d'investissements pour le développement économique et social du pays. Inauguré le 04 août 2017, le Barrage Hydroélectrique de Laúca, dont la construction a duré cinq ans, a obéit aux conditions de mitigation d'impact environnemental et social.

