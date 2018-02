Angola: Le pays souhaite accroître la coopération avec les Emirats Arabes Unis

Luanda — L'Angola désire accroître la coopération économique avec les Emirats Arabes Unis (EAU), notamment dans les domaines de Commerce et d'Investissement, d'Energie, de la Défense, de Transport et Développement des Infrastructures, d'Exploitation Minière, de l'Agriculture, de la Pêche, de la Banque et des Télécommunications.

C'est ce qu'a fait savoir jeudi à Luanda le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto, soulignant que les secteurs de coopération entre Luanda et Abu Dhabi devraient reposer sur des bases qui solidifient les axes de développement, de manière à raffermir les relations politiques, économiques et sociales avec objectivité.

Le ministre, qui prenait la parole à l'ouverture des négociations entre les délégations des deux pays, a qualifié de grandes les opportunités existant pour les hommes d'affaires des deux camps, aussi bien sur le marché angolais que celui des E.A.U. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie angolaise a souligné la nécessité de perfectionner les instruments juridiques de coopération, en vue de faciliter l'encadrement et la dynamisation des actions de coopération matérielle. Selon le ministre angolais, la priorité devrait être donnée aux grands secteurs, soit à l'Energie, aux Transports, aux Télécommunications et à l'Industrie lourde, aux Recherches scientifiques et au Développement humain, vu le rôle structurant qu'ils jouent dans le processus économique et social.

D'autres domaines prioritaires cités par Manuel Augusto sont ceux d'échange d'informations dans divers domaines, notamment dans l'Environnement, où sont évidents les changements climatiques, le combat contre le terrorisme, les crimes transfrontaliers, l'immigration illégale, le trafic de drogues et des être humains, le blanchiment de capitaux, entre autres crimes. Pour sa part, le ministre d'Etat des Emirats Arabes Unis, le Sultan Al Jabar a souligné que la visite de sa délégation à Luanda était une occasion de mieux définir les relations stratégiques entre les deux pays.

Il a fait savoir qu'il y avait beaucoup de potentialités entre les deux parties qui peuvent être exploitées, et contribuer ainsi au renforcement de ce partenariat stratégique. Enfin, le sultan Al Jabar a souligné que les changements climatiques et les énergies renouvelables devraient figurer dans le développement des relations de coopération.