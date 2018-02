Cameroun: 11 février - Vivre jeune, vivre ensemble

Comme pour joindre l'utile à l'agréable et amener les jeunes à faire le choix de la responsabilité, de la paix et surtout du vivre-ensemble. Des éléments précieux pour le Cameroun d'aujourd'hui.

Au menu, il y a ainsi eu des activités de volontariat, des expositions et projections documentaires sur la citoyenneté et la promotion de l'intégration nationale. Mais également des foires promotionnelles de la créativité jeunesse, des salons des opportunités d'insertion socioéconomique en faveur des jeunes, des caravanes de la citoyenneté, entres autres.

Le 11 février sera ainsi l'apothéose d'une série d'activités lancées le 1er février par Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Education civique aux Etats-Unis pour ce qui est du volet international et à Yingui, département du Nkam, région du Littoral, pour la phase nationale, le 5 fevrier.

Dimanche, les jeunes camerounais de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud vont célébrer la fête qui leur est dédiée. Le triangle national va ainsi vibrer au rythme de grandes parades dans les arrondissements, départements et chefs-lieux des 10 régions du pays.

