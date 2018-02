Congo-Kinshasa: 11 février 2018 au Jardin Botanique de Kinshasa - ECEC organise un culte d'action de grâce pour son 5ème anniversaire

Le 5ème anniversaire de l'Eglise Chrétienne Evangélique du Congo invite le peuple de Dieu à la fête, le dimanche 11 février prochain au Jardin Botanique de Kinshasa. Cette fête tient à cœur le Pasteur Dr. Cosma Wilungula parce qu'elle manifeste la joie de célébrer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Une occasion pour les fidèles qui se réunissent dans cette église depuis cinq ans de célébrer le Christ et recevoir la joie que procure sa vie et sa parole qui est enseignée.

Du baptême à la délivrance en passant par les célébrations festives des mariages et autres, Ecec aura rythmée la vie des milliers des fidèles par son évangélisation, son identité. Ils seront réunis autour du visionnaire Pasteur Dr. Cosma Wilungula pour un culte d'action de grâce. Car, c'est une fête qui permettra aux fidèles de l'ECEC d'ancrer le Christ au centre de leurs vies et de l'offrir à tous pour la préparation à l'enlèvement. C'est enfin un nouvel élan qui sera lancé non seulement à l'église de Kinshasa mais aussi à l'ensemble de la communauté en RD. Congo et en Europe pour que leur avenir s'ouvre et qu'ils puissent expérimenter la puissance de Dieu.

Il y a 5 ans, des hommes et des femmes qui n'avaient que leur foi ont bâti cette église avec le courage et la détermination qui ont permis aujourd'hui à ce que l'on puisse célébrer le Seigneur dignement. Ce n'était pas l'ambition, ce n'était pas l'orgueil, c'était juste l'obéissance à un appel, une vision de conduire le peuple sur le chemin de la vie et aussi de leur humble foi chevillée au corps et au cœur que des hommes et des femmes serviteurs désintéressés du royaume de Dieu et de son Eglise, sont parvenus à monter cette église.

Comme le rappelle souvent le Pasteur Dr Cosma dans les prédications, c'est l'évangile qui réveille le don de Dieu reçu le jour du baptême et ceux qui l'on reçut rendent témoignage au Seigneur Jésus-Christ et ils n'ont pas un esprit de peur mais un esprit de force, d'amour et de raison, capable de soulever des montagnes. S'il faut rappeler l'histoire de l'Eglise Chrétienne Evangélique du Congo que d'aucuns auront l'occasion de la découvrir au culte d'action des grâces du dimanche 11 février 2018, on se rend bien compte à quel point c'était de la folie de décider la création de cette église. Une vraie folie ! Sans aucun moyen, cette décision a été prise dans la prière et dans l'espérance, dans une totale confiance en Dieu qui pourvoit.

Que constatons-nous aujourd'hui à travers cet anniversaire ?

C'est que Dieu a répondu à la foi du Pasteur visionnaire Dr. Cosma et à travers lui tous les serviteurs de Dieu en donnant tous les moyens jusqu'à la dernière force. Non sans sueur et non sans abnégation -c'est vrai-, mais Dieu a été fidèle à ceux qui ont cru en Lui et qui ont agi selon leur foi. Et c'est la raison pour laquelle ce 5ème anniversaire n'est pas simplement un acte de mémoire plutôt de reconnaissance au bien fait de Dieu. Il ouvre sur l'avenir par la puissance de Dieu. C'est ainsi que l'Eglise invite au courage pour transmettre l'essentiel de l'évangile et persuader le peuple de Dieu afin de rompre avec ce qui est dépassé, la vie de péché.

L'essentiel, c'est de mettre le Christ au centre et de se dépouiller de tout le superflu pour atteindre le but : la vie éternelle. L'essentiel, c'est aussi de permettre à chacun de découvrir librement le Christ sans être gêné ou empêché par une culture. Eh bien c'est l'objectif de l'ECEC. L'église est en train de se renouveler, de changer de peau en Jésus-Christ avec le nouveau Temple qui pourra être inauguré cette année. Le culte d'Action des grâces au Seigneur pour ce 5ème anniversaire est un relais entre les générations, entre le passé et l'avenir, entre les hommes d'aujourd'hui et Jésus-Christ qui revient bientôt. A tous bon anniversaire.