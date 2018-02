Venu présider la cérémonie de lancement de la plateforme de télédéclaration et de télépaiement des impôts, Etax, initiée par la Direction générale des impôts et domaines, le ministre délégué en charge du Budget, M. Birima Mangara a salué la dynamique de dématérialisation de certaines procédures enclenchée par l'Etat sénégalais dans le souci de plus moderniser l'administration fiscale.

« Une Administration doit être au service des usagers par sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l'efficacité de son action ».

En droite ligne des propos du chef de l'Etat, Macky Sall, tenus lors de la cérémonie d'ouverture du forum national de l'administration le 9 avril 2016, le ministre délégué en charge du Budget, a ainsi rappelé que Etax constitue une matérialisation d'une conviction du président de la République de faire de la gouvernance des institutions un pan essentiel de son magistère. Inscrite à l'axe 3 du Plan Sénégal émergent (PSE), cette question englobe la plateforme Etax.

Etax est une application digitale de la Direction générale des impôts et domaines qui permet aux contribuables de déclarer et de payer leurs impôts et taxes en ligne. Crée en 2013, Etax a connu des améliorations considérables qui ont pour noms : sécurité, transparence et facilité d'utilisation.

Pour M. Mangara, « la dématérialisation des procédures est d'autant plus opportune pour la DGID, qu'il s'agit d'une administration dont les fonctions sont stratégiques voire vitales pour l'accomplissement de tous les autres services publics. »

A ce propos, il s'est félicité que la Direction générale des Impôts et des Domaines ait bien compris les orientations stratégiques du PSE par la dématérialisation de certaines procédures administratives, règlementaire.

« Elle a également compris l'importance d'associer les acteurs du secteur privé à toute mesure impactant leur environnement économique et juridique.

C'est le sens du dialogue permanent qu'entretiennent le Président de la République et le Gouvernement avec tous les segments de l'économie, à travers le Conseil présidentiel de l'Investissement et les rencontres sectorielles organisées par les différents ministères », a ajouté le ministre délégué en charge du Budget.

Il a par ailleurs rappelé que le gouvernement s'est engagé à poursuivre les réformes entreprises dans le système administratif et financier de l'état.

« Ces réformes portant notamment sur la dématérialisation de procédures constituent un gage de transparence », a-t-il dit. Aussi, invite-t-il à renforcer le dialogue avec les acteurs économiques, en vue d'une meilleure acceptation des normes.