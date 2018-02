Congo-Kinshasa: Congrès de l'Udps/Limete - La messe est-elle déjà dite ?

Le rendez-vous est pris ce 26 février pour l'ouverture du congrès de l'Udps, celle menée par Kabund, Félix et autres. Loin de toute supputation, l'enjeu majeur de ces assises se résume en une phrase : trouver un successeur à Etienne Tshisekedi. Y aura-t-il vraiment recherche ou l'oiseau rare a déjà été choisi ? S'interrogent quelques observateurs.

La question n'a pas lieu d'être pour certains. Car, la réponse relèverait d'une certitude. Félix Tshisekedi raflera la mise dans ce contexte où d'autres revendiquent le trône laissé par Feu son père et biologique et politique. Toutes les cartes dans l'Opposition radicale et même à Limete, au siège naturel de l'Udps, s'adjacent, depuis, pour cette finalité.

Jusque-là, seule la criante candidature de Félix Tshisekedi est officielle. Quid de Kabund ? Il se dit non-partant pour ce poste dont il assure l'intérim depuis février de l'année passée suite au décès du Sphinx de Limete. Hier, lors de la rencontre avec la presse, il a même présenté avec faste la candidature de Félix Tshisekedi. Certes, d'ici le 26 février, d'autres noms peuvent être cités. Mais, ces outsiders ne sont considérés que comme des figurants ? D'où, le prochain congrès sonne-t-il comme une messe déjà dite.

Héritage émietté

Comme cela a été le cas au Rassemblement, bientôt à l'Udps, selon ces pronostics, Tshilombo Tshisekedi Félix devra se satisfaire d'un héritage politique de son père grignoté çà et là. En effet, au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, l'émiettement est d'actualité. Il faut le dire, la plateforme chapeautée jadis par le lider maximo n'est pas proportionnelle en poids politique avec celle qu'anime actuellement Félix Tshisekedi.

Encore qu'il partage une partie des prérogatives avec son colistier Président du Conseil des Sages, poste occupé par Tshisekedi père, alors qu'il a été, lui, fait Président, une place à discorde taillée lors de la succession. Le poids politique du Rassop tend à diminuer en termes de leadership sur la scène politique surtout avec l'entrée en jeu des mouvements citoyens depuis la mort du lider maximo puis, récemment, la donne Comité Laïc de Coordination -CLC- sous les pieds des évêques catholiques dont surtout l'imposant Cardinal Monsengwo, voulu comme la voix la plus portante sur la scène politique après le Sphinx de Limete. Soit ! A l'Udps, le grignotage est bien évidemment plus cuisant. C'est Tshibala au loin qui revendique être le successeur légitime d'Etienne Tshisekedi depuis la tenue du congrès qui l'a porté à ce poste avant qu'il ne se fasse, lui-même, Autorité morale et délègue ses prérogatives à Tharcisse Loseke. D'un autre côté, un certain Valentin Mubake gronde aussi, disqualifiant et Limete et Tshibala.

La contradiction est plus forte encore entre l'Udps dit de Limete et celle dit Tshibala d'autant que cette aile ci dit détenir désormais l'existence légale en tant qu'Udps. Un procès en cours devra départager ces deux camps. Mais, dans l'entretemps, à Limete 11ème rue, les cœurs vibrent au rythme de la tenue du congrès qui consacrera un tout nouveau numéro Un du parti. Ainsi, quoique la messe qui se dira du 26 au 27 février soit presque dite d'avance, avec les menaces que représentent les pôles Udps incarnés par Mubake, mieux Tshibala, c'était l'heure de la tenir.