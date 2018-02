Congo-Brazzaville: UDPS - Un congrès en vue pour régler la succession d'Étienne Tshisekedi

Le nouveau président de la formation politique sera élu pour assurer la continuité du combat du « lider maximo » et contribuer à la conquête du pouvoir en République démocratique du Congo (RDC).

Après la tenue des travaux de la commission préparatoire et la validation de son rapport technique, l'heure est à présent à la convocation du congrès proprement dit chargé d'élire le nouveau président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), devant succéder à Étienne Tshisekedi Wa Mulumba, mort en Belgique le 1er février 2017, et dont la dépouille n'a jamais été rapatriée. Pour la direction de l'UDPS, il est plus que temps de rompre avec la vacance longtemps constatée à la tête de ce parti. C'est donc du 26 au 27 février qu'auront lieu, au siège du parti à Kinshasa/Limete, ces assises tant attendues censées amorcer une nouvelle ère dans la vie de l'UDPS qui ne s'est pas encore totalement remise du décès de son leader.

C'est par le biais d'une conférence de presse tenue le 8 février que le secrétaire général, Jean-Marc Kabund, a annoncé l'organisation imminente de ce congrès, tout en se déclarant non partant dans la course à la présidence du parti. Placées sur le thème « Le nouveau président de l'UDPS pour la continuité du combat du Dr Étienne Tshisekedi et la conquête du pouvoir en RDC », ces assises s'inscrivent dans une dynamique de prolongement du combat mené par feu Étienne Tshisekedi. L'UDPS entend organiser un congrès digne de ce nom comme en témoigne la hauteur du budget arrêté, soit 176 370 dollars américains mobilisés (ou à mobiliser) au sein ou en dehors du parti.

Au moins six cent dix-sept délégués détenant une carte de membre du parti ou une quittance d'achat de la carte sont attendus à ce forum, en plus de cent invités externes. Quant aux candidats éventuels, ils devront remplir un certain nombre de conditions, notamment être de nationalité congolaise et avoir vingt ans d'ancienneté au sein du parti. Un niveau d'études égal au moins au graduat ou une expérience professionnelle et politique éprouvée à travers un parcours régulier au sein du parti sont également requis.

Ignorant superbement le congrès organisé dernièrement par le Premier ministre, Bruno Tshibala, qui continue de revendiquer le statut de cadre de l'UDPS, Jean Marc Kabund a insisté pour que toutes les structures du parti mettent la main à la pâte et contribuent efficacement à la réussite de ces travaux.