Afrique: Accès à la commande publique - Ecobank s'engage auprès des PME

La rencontre d'aujourd'hui fait suite à un atelier tenu en novembre 2016 et qui avait permis de dégager les axes stratégiques et plans d'actions suivants : l'amélioration de la compétitivité des PME pour un meilleur accès à la commande publique, la facilitation du financement des PME pour l'exécution des marchés publics, avec la signature d'une convention cadre Ecobank- Ministère du commerce, signé en avril 2017), mais également la mise en place un cadre de suivi des performances des PME vis-à-vis de la commande publique .

Pour Serge Akré, « le but pour Ecobank est de mettre en place des stratégies simples et appropriées pour relever ce défi majeur de l'accès des PME à la commande publique. »

D'abord, la stratégie d'appropriation de la commande publique par les PME, notamment à travers le dispositif mis en place dans le cadre de la convention signée avec le Ministère en charge des PME, ensuite le programme « Impact PME 20-25, enfin le programme dénommé « développer l'emploi » et mis en œuvre par l'ADEPME et le BMN à travers un programme de mise à niveau spécifique en faveur des PME.

L'objectif de cette rencontre a reposé sur trois principaux axes. Et vous aurez compris que Ecobank a mis en place des stratégies simples et appropriées pour relever ce défi majeur qu'est l'accès des PME à la commande publique.

L'accès des PME à la commande publique figure en bonne place dans les stratégies du Groupe Ecobank pour solutionner cette problématique. C'est dans ce sens que s'est tenu le lancement de EMERALD, Business Club d'Ecobank, en collaboration avec le ministère du Commerce et des PME, des institutions publiques et de partenaires techniques et financiers.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.