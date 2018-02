Congo-Kinshasa: Kinshasa - RCL Gloss dévoile le secret de son album « Magique » ce dimanche!

En exclusivité mondiale, la vidéo de la chanson « Coup de foudre » de l'artiste musicienne RCL Gloss connaîtra sa première diffusion en public, ce dimanche 11 février 2018, à l'espace BM, dans la commune de Bandalungwa. Une soirée somptueuse dénommée « No stress », au cours de laquelle la sublimissime rappeuse congolaise invite tous les mélomanes de la musique hip pop, de découvrir et célébrer ce nouveau titre qui s'annonce époustouflant dans « Magique », premier album de sa carrière musicale.

Il s'agit de la présentation de ce nouveau clip vidéo de «Coup de foudre» avant son lancement officiel, le 14 février 2018, au niveau des médias de Kinshasa ainsi que sur les plateformes de téléchargement sur Internet. D'où, la quintessence de cette soirée à l'espace BM Lounge Bar va dans le sens de permettre au public d'avoir une idée de son disque qui est produit et managé par l'inamovible ingénieur de sons, DDT et sa maison « The Empire Kinshasound Industrie ». Cet événement mettra sous le coup de projecteur la jeune chanteuse kinoise, qui s'engage dans une vision artistique verticale pour marquer sa génération.

RCL Gloss fait l'affiche de l'événement mais elle ne sera pas seule sur scène. L'artiste magicienne sera honorée avec la présence inédite des autres artistes, ses aînés tels que Stallker Walker et LM Soldat.

Belle, jeune et swag, RCL Gloss est une voix et une beauté sublime à surveiller. Sa musique rime avec sa corpulence impressionnante qui exalte la passion d'une star en devenir. Issue de la génération spontanée de la musique hip hop en RDC, avec son talent démesuré, elle donne une nouvelle couleur à la chanson glamour. Au-delà du rap, elle chante et s'adapte impeccablement dans tous les genres de styles musicaux. Pétillante, cette jeune chanteuse est parmi les rares femmes qui rejoignent, avec détermination, le mouvement hip hop au pays de Luxxus Légal.

Gros plan sur RCL Gloss

Toujours dynamique, RCL Gloss, de son vrai nom Rachel Tandu Nsimba, est née à Kinshasa. Sa passion dans l'art d'Orphée commence depuis son jeune âge. C'est à l'église qu'elle a su utiliser, au début, sa belle voix pour louer l'Eternel dans plusieurs chorales de la Tshangu, son fief et district natal. Inspirée par la rappeuse Diams et la chanteuse Zaho, la charmante s'est mise aussi vite à interpréter, écrire et participer aux journées culturelles des écoles où elle a étudié.

Aussitôt découverte par l'Agence Management Congo Discover, RCL Gloss a vu son horizon s'élargir grâce à cette équipe managériale qui lui a fait enregistrer des titres comme « Atterrissage forcé» en featuring avec l'artiste Alkatraz-x.

Parolière, courageuse et bénéficière d'une bonne promotion de proximité, elle a été la seule rappeuse qui s'est qualifiée aux «Freestyle Battle» organisés pour la 7ème édition du Festival « AIR D'ICI » conçu et réalisé par une des figures emblématiques de Hip Hop congolais, Lexxus Legal, à la Halle de la Gombe et à l'espace Guezarena, à Kinshasa.

Suite à une longue série de prestations, RCL Gloss remporte la 3ème place du «Freestyle Battle». Peu de temps après, elle a été invitée par le label «Kinshasound Empire» pour qu'elle accompagne l'artiste Nores (Reine de la Stressk) à la 2ème édition du « Red One Festival ». De surprise en surprise au cours du même festival, elle a fait un freestyles rap avec l'artiste Salim Mande sur un mix de DJ Nelson. A nos jours, la jeune rappeuse est déjà considérée incontestablement comme meilleure Freestyleuse de Kinshasa. Ainsi, la lumière était désormais sur RCL Gloss qui, depuis ce jour, a commencé à fréquenter Nores et beaucoup d'autres artistes de la Street. Jusqu'à preuve du contraire, la chanteuse est soutenue et encadrée par le producteur DDT grâce à qui elle a pu enregistrer son premier maxi-single de 3 chansons.

Pour l'instant, RCL Gloss s'apprête à larguer son premier album dont le titre phare sera «Magique». Mais avant d'y arriver, la future star va se mesurer dans une série de singles pour baliser la voie qui va accueillir le premier né de sa carrière musicale.