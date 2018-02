Congo-Kinshasa: Couronne-excalibur!

- La Mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a remis jeudi 8 février 18 panneaux solaires et 24… Plus »

Évidemment, loin d'autres tournures, il s'agit du tableau que présente la situation de la course à la succession à Étienne Tshisekedi dans l'agora politique congolaise, mieux à l'Udps, la formation politique qu'incarnait et incarnera, toujours, l'opposant historique.

Ici, point d'épée, évidemment, l'heure n'est plus aux usages des telles choses. Il est, plutôt, question d'une couronne querellée jadis en sourdine dans la cour, aujourd'hui que le roi est parti, les dents acérés et les appétits sont ostensibles.

L'histoire relève des contes bien racontés au fil des âges. Épée mythique dans un Angleterre de l'ère des mages à l'instar du célèbre Merlin l'enchanteur, excalibur, ce glaive enfourché dans un rocher ne pouvait y être ôté et possédé que par une personne spéciale. Pour commencer, que par un certain Arthur qui pu accomplir l'exploit de l'ôter du rock et, ainsi, prétendre à la couronne pour devenir Roi.

