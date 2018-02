Ile Maurice: Déviations routières - Quelles solutions aux problèmes de circulation ?

«Motion is being resisted and prosecution moves for a hearing.» En cour intermédiaire, ce vendredi 9… Plus »

Que préconisent les autorités ? Notre source affirme que le MPI, la Road Development Authority et la Traffic Management & Road Safety Unit veulent mettre en place un système de Park & Ride. Deux sites ont été identifiés. «Nous les avons considérés et nous devons les planifier.» Ils sont : la Ring Road et JinFei.

Pourquoi n'avoir pas anticipé le problème de circulation avant le début des travaux au Caudan ? Une source proche du dossier affirme que tous les problèmes ont été soulevés et discutés. Mais elle explique que la congestion routière est inévitable. «Nous sommes en train de superviser les déviations. On va mettre en place des mesures pour atténuer les conséquences. » En effet, l'on affirme travailler actuellement sur un plan stratégique qui sera par la suite mis en oeuvre par le ministère des Infrastructures publiques (MPI). «Nous voulons anticiper les problèmes de circulation car d'autres déviations sont prévues.»

En cause, le début des travaux pour la construction de l'autopont de Decaen. Les automobilistes sont nombreux à dire que cette situation aurait pu être évitée s'il y avait une meilleure planification. «Les autorités auraient dû prévoir d'autres alternatives avant le démarrage des travaux. On parle là d'une campagne de deux à trois mois.» Le Park & Ride pourrait être une solution au problème.

