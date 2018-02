Congo-Kinshasa: 17 ans après, La Prospérité toujours à l'œuvre...

*A tous, La Prospérité vous remercie à gogo ! Que l'Eternel fasse luire sa face envers chacun de vous et qu'il vous accorde la force, l'intelligence et la sagesse nécessaires à l'accomplissement de vos rêves ! Retrouvez, ici, vos messages postés sur notre mur "Facebook" et soyez-en encouragés !

Prince-Taty Yassa Bofekwa Toutes mes félicitations Grand et bon vent au journal.

Levi Mamvilako félicitation à toute l'équipe de la prospérité! Plus particulièrement à vous l'éditeur. La prospérité best of the best forever!

Eugène Massa Félicitations ! 17 ans, c'est beaucoup et bientôt la majorité (18 ans) mais en réalité vous avez déjà atteint la majorité et même la maturité. Félicitations à toi et à toute l'équipe, ainsi qu'à ta famille. Gloire à Dieu pour cette grande oeuvre au service de la nation !! On est ensemble.

Belhar Mbuyi Toutes nos félicitations, et un heureux anniversaire à ces confrères et consœurs professionnels qui font un journal qui l'est tout autant.

Sylvestre Ntumba Mudingayi Persévérance et sérieux, et le parcours sera long. Bon anniversaire.

Cless Muepu Katombe Félicitations, et gardez le cap.

Jacques Lumingu Mes très sincères félicitations Mr Marcel.

Dorian Kisimba C'est un motif d'encouragement et continuer à bosser dur.

Jean-claude Kuzikesa Manzombi Félicitations et bon Anniversaire

Jean-Baptiste Itipo Félicitations et bravo pour le travail de qualité. Allez toujours de l'avant. Que Dieu vous accompagne.

François Kabemba Félicitations

Youyou Niati Joyeux Anniv et Sincères Félicitations!

Pasteur Raoul Nsolwa Muye BON ANNIVERSAIRE LE JOURNAL LA PROSPÉRITÉ. JE ME RAPPEL DE TON PREMIER JOUR... ET DE MES MULTIPLES RENCONTRES AVEC L'INFATIGABLE ÉDITEUR JE CITE MARCEL NGOY... OH VIVE LE QUOTIDIEN LA PROSPÉRITÉ.

Jean Louis Tshimbalanga Bravo

Médard Lobota Félicitations

Hubert Clement Kabobo DUC IN ALTUM...

Ange Kasongo Adihe La Prospérité !

Anselme Nkinsi Sincères félicitations. Petit à petit, le journal fait son chemin.

Pierre-Kashadile Bukasa-muteba Félicitations Editeur, je suis un des temoins de ta bravoure, de ta persévérance et de ton intelligence. Bravo l'artiste. Ton grand frère qui garde de toi des souvenirs inoubliables.

Aimé Mbayi Félicitations mon cher Marcel, je suis parmi les témoins du début de ce parcours, longue vie au journal !

Philomène Mwaluke Nous sommes une grande famille. Vive nos 17 ans. Congrats à l'initiateur l'Editeur Marcel Ngoyi et à tous ceux qui de loin ou de près continuent à croire dans l'œuvre.

Rombaut Kasongo Mabia Félicitations mon frère Marcel. Personnellement, je ne suis étonné que ton journal ait totalisé 17 ans. Je te connais bosseur depuis L'Avenir où nous nous sommes connus.

Kabamba Katanga Félicitations

Mwalimu Kadari Mwene-Kabyana Félicitations à toute l'équipe de La Prospérité et à son Directeur, Ndugu Marcel Ngoyi. Courage, persévérance, professionnalisme et loyauté au Peuple congolais. Allez, "bon vent".

Véronique Lefebvre longue vie

Joël Lungenza Félicitation pour la qualité du travail pendant 17 ans

Urbain Kidindi Takabanda buinyenya anka bu kafule.

Christel Eden Kinkela félicitation Tonton!

Marcel Kasendwe Je t'tai vu te battre a la création de cette oeuvre qui nous fait vivre aujourd'hui. Je ne peux que souhaiter plein succès à cette fille qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bref, mon cher Marcel, nos félicitations.

Jeanric Umande Félicitations grand frère Marcel. Prospérité, une fierté pour le pays.

Marie Laure Yaone Fière de toi mon frère. Longue vie à La Prospérité

Al Alm Très bien frère et partenaire. Bravo et longue vie.

Léopold Nsapu Je me souviens de vous a l'I s c comme chargé de finances a la FEB.

Richard Ngapi Félicitation. Le chemin est encore long. Courage a toute l'équipe.

Alphonse Kayembe Bravo à toi et a l'équipe.

N'Kashama-Mutoke Kabeya Longue vie à la Prospérité, à l'Éditeur et toute l'équipe qui, sans elle l'ambition du promoteur n'aurait dépassée le cap d'une année.

Il faut rester un leader relationnel et non charismatique de sorte que cette belle aventure te survive et cela passe par cultiver l'esprit d'équipe. ...

Jean-Marie Kapena Félicitations

Jules Mpunga Félicitations Marcel!

Kasonga Tshilunde Bravo! Persévérez, tu es dans le bon.

Hermione Yamvu Bravo mon vieux. C'était au début de ma carrière. Vos conseils m'ont beaucoup aidé dans le monde journalistique. Merci et félicitations

Michel Museme Diawe Bravo Marcel et continue ta route

Olpa Observatoire Presse Félicitations à la Prospérité et à toute son équipe dynamique

Alain Kabongo Félicitations

Alpha Vierra Kanga Wouah. Mine de rien. Je me rappelle encore, comme si c'était hier, tes premières publications. Et aujourd'hui tu es devenu une de la presse congolaise. Félicitations mon Frère, allez toujours plus loin que possible.

Gratien Kitambala Du bon boulot monsieur l'Editeur. Prospérité wumela...

Tchèques Bukasa Toujours plus haut ! Toujours plus fort ! Toujours plus prospère ! Vive Le Journal la Prospérité !

Gérer

Philippe Mayele Mokako swa

Jean-Marie Nkambua JOYEUX ANNIVERSAIRE PRESO...

Esther Nioka Lam's Félicitations à nous. Ewumelaaaaaaa

Pat Kam Joyeux anniversaire à «La Prospérité» et pleins succès àMarcel Ngoyi

José Des Chartes Menga Bravooooo

Léonard Mulamba Les félicitations, tu les mérites Marcel.

Israël Mutala Félicitations éditeur!

Samuel Katshak Bon anniversaire mon vieux, ca se fete vraiment

Joseph Bangakya Excellent journal et une excellente équipe dirigée par un excellent journaliste et manager!

Issantu Tembe je suis dans la fête... dites moi c ou qu'on va ce soir... lol. Fier d'être un enfant de La Prospérité

Christian Mupakani Un bilan positif avec des fruits honorables. Félicitations cher Papa Marcel Ngoyi. Heureux anniversaire à mon Journal

Michel Kaputa Félicitations à Monsieur l'éditeur en Chef et Promoteur de la Prospérité pour son génie créateur de cette entreprise de presse qui fait parler de lui par son travail. Joyeux anniversaire la Prospérité

Aline Mupakani Félicitations Éditeur, Courage pour la suite et Joyeux anniversaire au Journal.

Lydie Massa Ngalula heureux anniversaire la Prospérité que Dieu te soutienne

Anaclet Vungbo Tenez bon. Sincères félicitations

Manzenza Baudouin Oh Marcel, c'est où?

Ali Kalonga Longue vie, toutes mes félicitations.

Ali Kalonga J'appuie les vœux de notre Chantal.

Thaussi Binti Kasambi joyeux anniversaire la prospérité

Andy-Carol Lumingu Congrats mon boss

Masumu Masumu Toujours en avant.

Louise Kasende Go ahead

Pathy Ambroise Ambroise Hbd et félicitations pour les loyaux services rendu à la nation cher gd frère Marcel Ngoyi

Paulette Kimpiob Bravo

Jean Martin Mukonkole Félicitations PDG tu as prouvé que tu as de la matière grise et tu es un bon manager anka biabia tu fais la fierté de la communauté

Mathy Musau Dinyika Woohh longue vie à vous! On se retrouve où pour arroser?

Amiral Georges Tamba Mathy Musau Dinyika... A cette heure ou veux-tu aller?

Massamba Augusti FÉLICITATIONS ÉDITEUR PETIT FRÈRE. MERCI.

Nadia Mfukidi Je suis dans la joie .notre journal hebdo,bi-hebdo et quotidien.bcp de souvenirs. Fière d'avoir ma carrière journalistique à la prospérité. Longue vie à notre journal et à notre éditeur!

Amiral Georges Tamba Olongua déjà?

Patrick Tshamala Que vive La Prospérité, notre éternelle maison.

Angèle Makombo-Eboum CONGRATULATIONS à La Prospérité et à son dynamique Boss! Longue vie au journal!

Gisèle Ossambia Félicitations

Mireille Bukasa Mukendi Félicitations grand frère

Amiral Georges Tamba Sans interruption

Christine Lenzo Mes félicitations mon cher

Tiens bon

Guy Kasongo Congratulations brother!

Pinto Kwale Longue vie mon président, je suis passé par là !

Cdps Rdc Medias Présidence Félicitations Marcel, il y a de la qualité d'analyse et l'objectivité à travers tous vos articles. Nous avons besoin de votre ligne éditoriale en ce moment où la classe politique a perdu le sens d'analyse politique et passe le temps dans le sensationnel

Maguy Biwata Joyeux anniversaire et félicitations. Tu es un battant. Plusieurs années sont encore devant toi.

Guy Kapila félicitation prospère d avantage

Levis Kasongo Félicitations mon frère, tu fais la fierté de notre génération,

Jeff Kiovue Sincères félicitations Mukubua. Que la prospérité prospère à tous égards

Laurent Buadi Longue vie à La Prospérité qui prospère sans cesse...

Kitsita Ndongo Rachel Mon journal... . Heureux anniversaire. Prospère à tous égards

Loriane Bonsange Neel Joyeux anniversaire

Dieudonné Nkishi Mes très vives Félicitations Mukubwa. La Prospérité est une véritable maison et une véritable église au milieu du village. Allez encore plus haut que l'aigle. Merci aussi pour tous les services que vous nous rendez à travers nos communications respectives. Que Dieu tout puissant vous bénisse et bénisse cette immense activité.

Caniche Mukongo Tuindile Félicitations kulutu!

Cyrille Milandou Joyeux anniversaire au quotidien La Prospérité.

Fils Sébastien Mfuamba Félicitations pour le travail que vous faite. ..

Alain Musengie Félicitations la prospérité, que ça résiste même aux petits fils.

Willy Wenga Meilleur journal de la presse écrite

Willy Wenga Proficiat.

Claude Constant Nyembwe Que la grâce du Seigneur continue de vous accompagner.

Jean-Didier Ogobani Très sincères félicitations. Continuez l'oeuvre et perpétuez-la

Aline Astrid Félicitations à la prospérité toujours prospère. Merci de votre soutien et courage pour l'avenir nous serons toujours ensemble.

Nancy Mvumbi Félicitations

Harmandyne Phola Phola Longue vie et prospérité

François-Xavier Budim'bani Yambu Félicitations ! Allez de l'avant ! Les esprits de nos ancêtres vous accompagneront toujours !

Virginie Lofembe Félicitations ami

Prince Eley Nyampala Félicitations mon frère.

Pascal Mwamba Kabeya Félicitation Editeur

Chantal Kanyimbo Que le bon vent continue à souffler sur "La Prospérité "! Félicitations !

José Babia Bolio Courage et continuez dans ce même élan!

Sebastien Ngoyi Nos félicitations à la prospérité et a sont éditeur que le 17ans soit une année de plus dans le progrès

Severin Bamany Allez de l'avant et tenez bon !

Jeff Saïle congratulations

Lionel Ipakala quel est le bilan, mais toute fois félicitations président

Adonis Muula Toujour en avant!

Amara Chukwu Congratulations editor

Paul Diakiese Bon vent Marcel

Sylvain Kaumbu Félicitations kilobo a kuatuatandwa.

Blandine Nzovo Sincères félicitations à vous Éditeur. Allez encore loin et plus loin. Vive la Prospérité !

Raoul Biletshi Bravo ! Allez toujours de l'avant

Thaussi Binti Kasambi heureux anniversaire la prospérité

Louis Mpalang Bon anniversaire Marcel, courage et persévérance mon frère

Casimir Kasambay Ilunga Félicitations. Je sais les sacrifices que tu endures. J'ai été éditeur, il y a 35 ans.