Sénégal: Le PDS et l'IDE marchent cet après-midi pour "des élections libres et transparentes"

Concernant le processus électoral, L'Observateur souligne que le pouvoir et l'opposition "sont dos à dos". "Les négociations sur le processus électoral ont pris fin depuis le 2 février. La majorité, l'opposition et les non alignés ont trouvé quelques points d'accord, mais les divergences demeurent", fait observer le journal.

Le processus électoral est un point de friction entre la majorité et l'opposition depuis les élections législatives de juillet 2017 en dépit de l'ouverture d'un dialogue, le 21 novembre, et la désignation d'un médiateur, l'Ambassadeur Seydou Nourou Ba.

La marche prévue entre 15h et 18h partira du Casino Avenue Bourguiba jusqu'au Rond-point Boulevard Général de Gaulle, indique l'arrêté préfectoral autorisant cette manifestation et qui "exclut tout débordement susceptible de perturber la circulation".

Dakar — Le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) et les membres du Front "Initiative pour des élections démocratiques" (IDE, opposition) organisent, cet après-midi, une marche pour "des élections libres et transparentes".

