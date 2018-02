Burkina Faso: Abattage des chiens errants - A quand la nouvelle opération ?

La police municipale a lancé, il y a près de trois ans, une opération d'abattage de chiens, notamment à Ouagadougou. En son temps, cette croisade a été saluée par les uns, critiquée par les autres. Mais force est de reconnaître, que les raisons de cet abattage de chiens errants étaient et sont toujours pertinentes.

Risques d'accidents, voire mortels et morsures de chiens en ragés. Malheureusement, force est de constater que les chiens continuent d'errer dans les différentes artères de la capitale au grand dam de la municipalité.

Le pire est que ces bêtes, mis à part l'incivisme routier, sont à n'en point douter l'autre principale source d'accidents pour de nombreux usagers de la route avec des conséquences parfois graves et mortelles.

Des familles sont ainsi, par le fait de l'insouciance de propriétaires d'animaux, durement éprouvées ou endeuillées. Qui faut-il accuser ?

A vue d'œil, cette opération semble ne pas avoir porté ses fruits ou du moins elle aura donné l'effet d'un pétard mouillé. Le plus inquiétant est qu'une radio de la place a diffusé, il y a quelques semaines de cela, un reportage sur la prolifération de chiens enragés dans la ville de Ouagadougou.

L'information est, de notre humble avis, suffisamment grave pour que les autorités municipales et les citoyens s'y penchent sérieusement. Car, en plus d'être exposés à d'éventuels accidents tragiques, de nombreux usagers et des piétons encourent des risques de morsures de chiens atteints de la rage.

C'est pourquoi, ceux qui persistent, pour diverses raisons, à posséder ces animaux de compagnie (et non de divagation !) chez eux, doivent prendre conscience de la gravité de leur comportement en faisant vacciner leurs chiens et mieux, en les tenant régulièrement en laisse.

A l'endroit des autorités, il convient de poursuivre la sensibilisation à travers des spots à la radio, à la télé et des messages dans les autres médias.

La répétition étant pédagogique, l'opération d'abattage de chiens devrait être régulièrement renouvelée pour décourager les récalcitrants et préserver l'intégrité physique d'honnêtes et paisibles citoyens. A bon entendeur...