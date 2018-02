Tunisie: Un accélérateur régional de start-up à l'œuvre

Flat6Labs est le premier accélérateur régional de start-up au Moyen-Orient, lancé en Tunisie en partenariat avec Meninx Holding, le Tunisian American enterprise fund et la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat). Lancé en 2016, en partenariat avec Le15, Flat6Labs Tunis est un programme de start-up en démarrage ainsi qu'un fonds d'amorçage destiné à accélérer la croissance des start-up tunisiennes et fournir un pipeline régulier à l'industrie croissante du capital-risque en Tunisie.

Le programme accueille des idées et des start-up travaillant sur divers secteurs axés sur l'innovation, notamment l'éducation, l'énergie, les transports, les services financiers, les Technologies de l'information et de la communication (TIC), l'électronique, les solutions industrielles et les solutions vertes.

Coaching individuel

Tous les six mois, Flat6Labs Tunis sélectionne des entrepreneurs de toute la Tunisie pour leur offrir un financement de démarrage, un mentorat stratégique, un programme compétitif axé sur la connaissance du marché local, un coaching individuel, un espace de co-working et une multitude d'avantages, tous conçus pour aider les entreprises à bien mener leur constitution en Tunisie et à s'adapter aux marchés régionaux et mondiaux.

A la fin du programme, Flat6Labs organise un Demo day durant lequel les start-up ont l'opportunité de présenter leurs produits, leur état d'avancement et leur vision stratégique pour les années à venir.

Au-delà du Demo day, Flat6Labs continue à soutenir ces entreprises dans leur croissance, en les faisant bénéficier de son réseau de partenaires et en les incluant dans sa communauté d'Alumni. Fidèle à sa mission, Flat6Labs s'engage activement envers sa communauté à participer à l'enrichissement de l'écosystème entrepreneurial tunisien.

Après avoir mené à bon port les six start-up de son premier cycle, et dont la présentation des projets a été faite à l'occasion du Demo day organisé le 25 janvier dernier, en présence des partenaires de Flats6Labs et d'un certain nombre d'investisseurs, Flat6Labs a lancé à partir du 6 février le roadshow de sélection des start-up de son deuxième cycle.

Souhaitant miser sur les projets porteurs dans les régions, l'équipe de Falt6Labs sera présente à Nabeul, Sfax, Sousse et enfin Tunis pour aller à la rencontre de jeunes entrepreneurs porteurs d'idées de projets innovants, en vue de leur permettre de vivre l'expérience d'incubation et d'accompagnement dont ils pourront bénéficier pour un lancement prometteur de leurs projets.