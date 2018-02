Tunisie: Une première

Lors des séances d'entraînement, rien n'a été laissé au hasard. Exercices physiques et tactiques, mini-matches, tirs au but de toutes les positions, sans oublier bien sûr le volet mental.

La totalité de l'effectif a repris le chemin du stade, à l'exception de Khaled Ben Yahia dont on ignore la raison de son absence. Les blessés sont rétablis. Tous les joueurs sont appliqués et motivés.

Pour le reste, et avant la rencontre, tout plaidait en faveur de l'adversaire qui n'était autre que le CSS, l'un des quatre grands clubs tunisiens. Le jour du match, l'équipe alignée par Sellimi était amputée de plusieurs éléments de base à la fois comme Boufalgha, Ben Yahia, Ben Ismaïl, Ben Hassine, Sellami, Harbaoui. Soumise à un rythme assez effréné à raison d'un match tous les trois jours, en plus des déplacements, l'USBG n'a pu tenir le coup et l'épuisement était visible sur la majorité des joueurs. Il faut reconnaître que l'équipe s'était présentée le jour du match la tête ailleurs. Elle est classée avant-dernière et lutte pour le maintien. L'essentiel pour Sellimi se situe ailleurs.

