Tunisie: «Nous voulons des noms...!»

La députée nidaïste, devenue machrouiste, Leïla Chettaoui, aurait, d'ailleurs, peut-être dû, au lieu d'une commission d'enquête sur l'envoi des jeunes en Syrie et en Irak, créer une commission sur les recruteurs, instructeurs et fonds envoyés en Tunisie à l'époque et sur leurs séquelles qui, forcément, perdurent.

Or tout ce dossier explosif que l'on mâche et remâche quotidiennement sur nos répétitives chaînes de télé n'a jamais été appréhendé de manière concluante. Et l'Europe a le droit de s'interroger et de nous envoyer des coups de semonce.

Arrêtons de nous masquer la tête et de nous couvrir les yeux. Lorsque Ali Laârayedh, alors ministre de l'Intérieur, avait jugé risqué d'arrêter Abou Iyadh au sortir de la mosquée Al Fath, les services de renseignements racontaient que ce dernier touchait 180.000 dollars par tête de jihadiste recruté. Ce qui, rien que pour les 6.000 jeunes envoyés au casse-pipe, ferait plusieurs milliers de milliards de dollars. Faut-il recenser également les armes et les munitions stockées dans nos murs, les cachets des instructeurs de «jogging», les émoluments des prédicateurs qui ont sillonné le pays, les salaires des imams au dialecte mystérieux qui ont investi nos mosquées... Cela se chiffre ! Même si l'on fait abstraction de fonds ayant «neutralisé» ou «encouragé» ou «dopé» des politiques plus ou moins acquis au projet ou incapables d'aller à contre-courant.

Mais tout cet argent n'a-t-il laissé aucune trace, aucun reste, aucun témoin...?

L'Europe n'a-t-elle pas le droit, dans ces conditions connues de tous, de nous dire : «Nous voulons voir se mettre en œuvre une veille digne de ce nom», tant qu'elle ne peut nous dire : «Nous voulons des noms !». Et puis, nous autres Tunisiens ne pouvons-nous pas exiger des noms, des faits, des enquêtes passantes et des coupables empêchés de nuire.

Tout cela sans parler des associations et autres qui reçoivent des sommes faramineuses adressées de l'étranger, et celles qui recueillent dans la pénombre une prétendue «Zakat» destinée à une «beit mel el mouslimine» virtuelle qui finance les «bonnes œuvres» de forces occultes qui attendent leur heure. Une fausse «Zakat» présentée, d'ailleurs, comme dispensant les «vrais musulmans» de payer leurs impôts à l'Etat.