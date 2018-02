Tunisie: Sonner le réveil

Par ailleurs, le quota des joueurs étrangers étant épuisé avec le pivot Badi et les attaquants Kume et Bessan, le club de Jalel Ben Aïssa a dû se délester de l'Ivoirien Mohamed Lamine Doumouye, recruté au mercato d'hiver. Libre de tout engagement, celui-ci s'est engagé en faveur d'Annasr libyen.

Absent dimanche dernier contre Tébourba en vertu des règlements qui empêchent un club de L1 d'aligner ses joueurs étrangers contre un club divisionnaire dans l'épreuve de la Coupe, le trio composé de Jean-Daniel Badi, Eric Kume et Jacques Bessan sera de nouveau mis à la disposition du coach Nabil Kouki qui sait que le salut passe par une consolidation de l'assise défensive, notamment à l'axe et dans les bois où Kais Amdouni n'a pratiquement aucune concurrence depuis le départ de Nadim Ben Thabet.

Après trois défaites consécutives (contre le CSS 4-1, le CA 2-1 et l'USM 1-0, donc), dimanche prochain, le mot d'ordre sera d'arrêter l'hémorragie. Les renforts que comptera le club rouge et vert ne seront pas de trop. Surtout celui de son meneur de jeu, Elyès Jelassi, absent en Coupe devant les divisionnaires de Tébourba pour troisième avertissement. Le milieu récupérateur Aymen Kethiri, rétabli de sa blessure, sera également de retour à Zarzis.

En attendant, il faudra se concentrer sur une suite de parcours délicate en Ligue 1 où le classement reste précaire: le ST est 9e avec 20 points, ex aequo avec l'ES Métlaoui et la JS Kairouanaise. Six longueurs seulement séparent les gars du Bardo de la place de barragiste, occupée par le CO Médenine.

