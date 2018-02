Tunisie: Un programme alléchant

Une grande importance est accordée, comme le souligne la directrice, à l'innovation, la créativité, l'échange interculturel et la coopération entre les institutions italiennes et tunisiennes, entres autres le Musée du Bardo, le Théâtre national tunisien et la Cinémathèque nationale tunisienne représentée, lors de cette conférence, par Mohamed Challouf.

Outre la participation de l'institut dans les rendez-vous culturels traditionnels tunisiens, à l'instar de la Fête de la musique, le Festival de Carthage, le Festival international symphonique d'El Jem ou encore l'Octobre musical, ce programme culturel annonce des spectacles, de grandes expositions et autres formations et workshops.

La date inaugurale est le 22 février, avec l'exposition «Beyond Borders Transnational Italy», abritée par le Salon de l'institut. Ce projet est le fruit d'une recherche sur l'interaction entre culture italienne et tunisienne effectuée par les étudiants de la Faculté de La Manouba avec l'équipe de recherche de Barbara Spadaro.

D'autres expositions ont été programmées, telles que «501 dessins à six mains, de la Justice à la Paix. Deux villes, deux capitales. De Venise à Trento, de Rome à Tunis, qui comprend 501 dessins réalisés par des enfants de différentes villes et religions, qui sera inaugurée le 27 février. Une exposition de photographies «Volti d'Italia» du célèbre photographe italo-britanique Julian Hargreaves prévu en juin et de grandes expositions archélogiques en collaboration avec le Musée national du Bardo : «Antiquités d'Afrique au Musée Degli Uffizi, Giovanni Pagni, médecin et archéologue pisan dans la Tunisie du XVIIe siècle» qui sera lancée le 18 mars au Musée du Bardo en commémoration de l'attentat du Bardo du 18 mars 2015.

L'exposition donnera à voir une collection d'antiquités provenant de la Tunisie, offertes par le Bey Mourad II au médecin toscan et professeur de l'Université de Pise, Giovanni Pagn. Un concert sera donné à cette même occasion par le quartet de la «Scuola di Musica di Fiesole». Et les expositions «Classic Reloaded» et «Le syndrome d'Ulysse» prévues pour novembre 2018.

Côté musique, les grands rendez-vous annoncés sont, outre le concert «Da che sud è sud» du quartet, un concert d'Enrico Rava et Makoko Hirabyashi au Festival jazz à Carthage le 12 avril, la participation de Vinicio Capossela lors de la fête de la musique le 21 juin à Dar Sébastien où il présentera son dernier album, le concert des Cameristi della Scala Di Milano et le flutiste Andrea Griminelli au Festival international d'El Jem et celui de l'Orchestre di Piazza Vittoria Roma au Festival international de Carthage.

Du théatre et de la danse sont aussi au menu avec la participation, le 26 mars, au «Festival 24h non stop» au Kef avec une pièce de Matteo Marziano Graziano ou encore à la Journée mondiale du Théâtre avec l'organisation d'un workshop de 5 jours intitulé «Metamorphosis» à Tunis au 4e Art. Cette même salle abritera, le 29 mars, la représentation de la pièce «Il teatro comico» et le 31 mars le spectacle de danse «Still et Kudoku» de la compagnie Daniele-Ninarello.

Ce programme culturel ne sera pas seulement concentré sur Tunis, mais se déplacera dans les régions intérieurs, à l'instar de Sidi Bouzid, Tataouine ou encore Mahdia. La projection d'un documentaire intitulé «Les amoureux des bancs publics-la rue qui résiste avec l'art» de Gaia Vianello est prévue, au cours du mois d'avril, à Sidi Bouzid, Semmama et Ghardaya. L'Instiut italien prendra part, également, au festival Théâtrouine à Tataouine en présence de deux artistes italiennes Cristina Kristal Rizzo et Annamaria Ajmone. A Mahdia, une exposition en 3 D restituant le patrimoine archéologique commun entre l'Italie et la Tunisie sera proposée au public.

Concernant la collaboration avec la Cinémathèque nationale tunisienne (qui sera inaugurée le 20 mars), Mohamed Challouf, qui en est le conseiller artistique, a souligné, lors de cette conférence, l'importance de la collaboration avec les cinémathèques nationales italiennes, en termes d'archives et de restauration. Il a, dans ce sens, parlé de la collaboration avec la Cinémathèque de Milan pour la restauration du film «Chaîne d'or», un film de René Vautier qui a révélé Claudia Cardinale en Tunisie à l'âge de 15 ans. Toujours dans le cadre de la collaboration tuniso-italienne, il nous a annoncé la tenue d'un hommage posthume à Roberto Rossellini lors des Rencontres cinématographiques de Hergla, qui fête cette année le 50e anniversaire du passage de Roberto Rossellini dans cette ville pour le tournage de son film pour la télévision italienne «Les actes des apôtres» en 1968.