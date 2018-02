Cote d'Ivoire: Nouvel an chinois - Dextérité des acteurs du Shaolin et mots d'espoirs pour 2018

Le palais de la culture de Treichville a abrité, le 7 février, une série de manifestations en prélude au nouvel an chinois, prévu le 16 février.

Dextérité des acteurs du Shaolin et mots d'espoirs pour 2018

« L'année 2018 marque le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. (... .). Nous allons poursuivre la route de la sauvegarde de la paix et du développement, nous en tenir à la stratégie d'ouverture et de bénéfice mutuel gagnant-gagnant, participer activement à la réforme et à la construction du système de gouvernance mondiale afin de promouvoir la mondialisation vers une direction plus ouverte, plus inclusive et plus équilibrée dans un partenariat gagnant-gagnant ».

Lors des festivités organisées le 7 février à Abidjan, par l'ambassade de Chine, en prélude au nouvel an marquant l'année du Chien, SEM Tang Weibin a saisi l'occasion pour attirer l'attention des nombreux participants sur le bilan des réalisations et les ambitions de son pays.

Bilan et perspectives

En présence de plusieurs ambassadeurs et membres du corps diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, ainsi que des personnalités du monde de la culture et de la vie civile qui compte de nombreux amoureux du pays à l'honneur, le diplomate chinois a d'abord tenu à présenter le bilan positif de 35 années de coopération. Trente-cinq ans de relations diplomatiques dont l'objectif est d'injecter un nouveau dynamisme au développement des relations entre les deux pays.

Selon lui, cette volonté fait déjà de la Chine, « le premier investisseur étranger et le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire ».

SEM Tang Weibin n'a pas manqué de rappeler les projets en bonne voie de l'extension du Port autonome d'Abidjan, le système de vidéo surveillance de la ville d'Abidjan, avant de se prononcer sur les projets à venir : « Cette année, la Chine accueillera le nouveau Sommet du forum sur la coopération sino-africaine.

Tous les dirigeants africains, y compris SEM Alassane Ouattara, se réuniront à Béjing, pour discuter du développement de la coopération et tracer le nouveau plan de coopération sino-africaine dans la nouvelle ère ».

Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, le directeur de cabinet, Fausséni Dembélé, a renchérit en rappelant la volonté du ministre Maurice Bandaman de toujours progresser vers le développement en acceptant de signer, en 2016 avec son homologue chinois, un programme d'exécution de l'accord de coopération culturelle pour la période 2016-2019 : « Cette mission riche et fructueuse lance les perspectives d'une coopération culturelle sino-ivoirienne agissante, créatrice de richesses au bénéfice de nos populations et montre clairement que malgré la distance, la Côte d'Ivoire et la Chine s'engagent à la qualité et à la performance d'une coopération culturelle féconde », a fait savoir Fausséni Dembélé.

Opéra chinois et techniques supérieures du sholin

Il était exactement 20h, lorsque les portes de la salle François Lougah-Ernesto Djédjé du palais de la culture a ouvert ses portes pour le spectacle dédié.

Théâtre de chant et de danse de Zhengzhou, danse de réjouissances, danse de la beauté, opéra de Yu exécutée par la chanteuse Lui Yu, flambeaux de la fête des flambeaux, ou chanson marquée par la voix enveloppante de l'artiste ivoirien Joël.

Toutes les prestations des artistes sur scène, mais surtout, ceux du groupe des moines du Temple de Shaolin ont retenu l'attention. Dans leurs séries boxe d'imitation des animaux, les moines du Temple de Sholin ont offert un spectacle riche en couleurs et en enseignements.