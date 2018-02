Afrique du Nord: Des accords d'envergure pour développer les zones frontalières

Tunisiens et Algériens ont commémoré hier le 60e anniversaire des événements tragiques du 8 février survenus à Sakiet Sidi Youssef en 1958 au cours desquels plusieurs dizaines d'habitants de cette ville sont tombés au champ d'honneur, en affirmation du soutien indéfectible que le peuple tunisien a apporté à la guerre de libération algérienne.

Le cérémonial a commencé avec le dépôt d'une gerbe de fleurs au carré des martyrs par les deux chefs de gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et algérien, Ahmed Ouyahia, qui étaient tous deux accompagnés des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense, en signe de reconnaissance aux sacrifices consentis par ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour le soutien à la cause algérienne lors de la guerre de libération.

Tunisiens et Algériens ont montré, cette année, une détermination sans faille à poursuivre leur étroite coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense pour faire face au phénomène du terrorisme qui menace les deux pays et surtout convenu de passer la vitesse supérieure en matière de coopération économique et d'amélioration des conditions de vie des habitants des zones frontalières dans les deux pays.

Un accord stipulant la création d'une zone de libre-échange à Sakiet a été signé entre les deux pays, et ce, en plus de la mise en place de commissions et d'ateliers de réflexions pour la création et le montage de projets en faveur des habitants de la bande frontalière dans les deux pays qui, il est vrai, sont parfaitement accordés sur les problèmes communs de sécurité et de défense et maintiennent des contacts permanents et une coordination des actions sécuritaires sur la frontière commune ou l'échange d'informations immédiates sur la circulation des terroristes de par la frontière commune aux deux pays.

Si le chef du gouvernement Youssef Chahed a mis l'accent sur l'importance que requièrent la promotion des échanges économiques entre les deux pays et la nécessité de les hisser à un niveau supérieur pour l'intérêt commun des deux pays et la coopération bilatérale, son homologue algérien a axé son discours sur cette même note d'optimisme et de détermination à renforcer la coopération économique et les échanges commerciaux d'autant que la Tunisie représente pour l'Algérie un important partenaire, soulignant le flux de touristes algériens en Tunisie qui, a-t-il précisé, a atteint l'année dernière le chiffre on ne peut plus révélateur de 2,7 millions de touristes qui sont arrivés en masse pour compenser la perte occasionnée à la Tunisie par le tourisme traditionnel, européen de surcroît.

Ouyahia a aussi annoncé à cette occasion que le gaz naturel algérien est désormais arrivé à la frontière de Sakiet Sidi Youssef et qu'il ne manque plus aux sociétés d'électricité et de gaz dans les deux pays que d'accomplir les derniers coups de pioche pour alimenter Sakiet en gaz naturel. Un projet qui, selon des sources auprès de la Steg, a atteint la phase d'appel d'offres, ce qui signifie l'imminence de son achèvement, probablement en 2019 ou en 2020 au plus tard.

Autre bon signe qui s'est dégagé de ce 60e anniversaire des événements de Sakiet : la rencontre entre hommes d'affaires tunisiens et algériens qui s'est tenue à Sakiet et au cours de laquelle les deux parties se sont mises d'accord pour accélérer la création de projets mixtes.

Ce qui serait un bon signe pour la relance économique dans les deux pays et l'annonce d'une nouvelle ère pour la coopération bilatérale tous azimuts entre les deux parties tunisienne et algérienne.