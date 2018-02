Congo-Kinshasa: L'UDPS aile Limete, manque de fonds pour organiser son congrès

- La Mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a remis jeudi 8 février 18 panneaux solaires et 24… Plus »

Le secrétaire général lui-même est mis en cause par d'autres cadres qui sont restés fidèles à l'aile de Limete. Les dernières déclarations de Jean Marc Kabund, en rapport avec les marches pacifiques organisées par le Comité laïc de coordination et celles concernant la désignation du Premier ministre selon l'accord de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), ont été mal perçues par certains au sein du parti. Ceux qui n'ont pas apprécié entendent soulever cette question lors du congrès.

Et ne seront éligibles que ceux qui militent dans l'UDPS depuis au moins 20 ans et qui sont entre autres détenteurs de la carte de membre.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.