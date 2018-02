Tunisie: Un nouvel atout pour les acteurs culturels

La Tunisie est entrée dans le programme Europe creative le 27 juillet 2017. Une initiative couronnée de succès du ministère des Affaires culturelles. Il s'agit du premier pays de la rive sud de la Méditerranée à faire son entrée dans le programme-cadre de l'Union européenne pour les secteurs culturels et créatifs, qui vise à renforcer la diversité culturelle et la compétitivité de ces secteurs. Des bureaux d'information d'Europe Creative (Creative Europe desk) ont été constitués dans tous les pays participants au programme. En Tunisie, le desk est soutenu et accueilli par le Cnci. Le chef de ce bureau en Tunisie est M. Youssef Lachkham.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie a déclaré : «Même si certaines nouvelles sont parfois anxiogènes et laissent un peu perplexe, moi, je suis un ambassadeur heureux en Tunisie parce que j'ai la chance d'y vivre. Je mesure le chemin fait par cette jeune démocratie malgré tous les obstacles et les pièges et je peux dire que je ne suis pas inquiet pour la Tunisie.Ce matin nous sommes là pour saluer le fait que la Tunisie soit le seul pays élu parmi quarante pays du sud de la Méditerranée dont 28 Européens.En Tunisie, il y a un appétit et une soif de culture que je ne voyais pas dans les années 90. Ce programme Europe Creative vient achever la relation culturelle entre les deux rives. Je signale également le jumelage unique entre le ministère des Affaires culturelles tunisien et le ministère de la Culture française. C'est le seul jumelage au monde entre un ministère de la culture d'un pays européen et un pays tiers.Il n'en existe pas d'autres ! Le ministre a fait bouger les lignes pour que dès cette année la Tunisie soit dans le cadre de ce programme pour soutenir et promouvoir la culture et attirer les opérateurs européens ici. Il s'agit d'exporter et importer au bénéfice des acteurs culturels.

Qu'est-ce que le programme Europe creative ? Il s'agit, comme l'indique la brochure, d'un programme communautaire européen de la culture. Son objectif est de renforcer la compétitivité des industries culturelles. Du point de vie de la Tunisie, cet axe offre la plus grande opportunité puisque c'est tout l'enjeu du programme d'appui au secteur culturel tunisien. Il permettra aux acteurs culturels tunisiens de développer de nouvelles logiques économiques et les formations pour l'accès à ce programme pourront les aider à les développer. Un programme pour aider le secteur culturel tunisien à s'autonomiser de la logique des subventions .

«A partir d'aujourdhui le desk Europe Creative est fonctionnel en Tunisie, déclare Mme Chiraz Laâtiri, directrice générale du Cnci. Moi, je le vois comme une vraie mutation dans toutes les disciplines culturelles. Ce programme signifie également que aujourd'hui un opérateur culturel tunisien peut se mettre dans un réseau de participants européens et peut porter son propre projet. Ce programme intègre également pour la première fois les projets en langue arabe. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un programme qui va soutenir des projets tunisiens mais maintenant il faut que nos projets soient matures. Le rôle du desk Tunisie qui sera dans les locaux du Cnci est aussi d'encadrer ces porteurs de projets».