Cote d'Ivoire: Hyacinthe Kouakou atterit à la tête de BNI Gestion, filiale de BNI

» En 2017, la BCEAO avait décidé, via son Conseil régional de l'épargne publique et des marchés nanciers (CREMPF), de suspendre Fatoumata Konare-Sakande de son poste de DG de BNI Gestion. » renseigne notre confrère La Lettre du Continent. La nouvelle recrue Hyacinthe Okou n'est rien d'autre que le beau-frère du premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

En raison de tension de trésorerie.Si l'information était connue des initiés du milieu des affaires sur la place d'Abidjan, La Lettre du Continent, nous apprend que Hyacinthe Kouakou Okou succède à l'égérie Fatoumata Konaré Sakandé, laquelle nest plus en odeur de sainteté avec les autorités de la BCEAO pour non respect des normes prudentielles de gouvernance.

