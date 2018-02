Ile Maurice: Recrutements à la MBC - Une lettre de dénonciations pousse l'ICAC à enquêter

«Motion is being resisted and prosecution moves for a hearing.» En cour intermédiaire, ce vendredi 9… Plus »

Or, il nous revient que quelques personnes recrutées ne seraient pas passées par les procédures établies, soit par les tests d'écran et de voix. Ce qui a fait des mécontents, d'où la lettre envoyée à l'ICAC.

En novembre dernier, une trentaine de personnes ont été recrutées à la MBC, surtout pour la réorganisation des informations. La radio a été séparée de la télévision et des bulletins d'informations séparés de la télévision sont diffusés. C'est à la suite d'un Talent Search, organisé en avril de l'année dernière, que plusieurs jeunes ont été appelés à passer des screen et voice tests. Une pré-sélection des candidats a été établie à partir de septembre et les interviews ont démarré par la suite.

Le directeur général de la MBC, Mekraj Baldowa, confirme qu'il y a une enquête de l'ICAC. Celle-ci a démarré il y a deux semaines et concerne, selon lui, le recrutement de trois personnes. «Autant que je sache, ces personnes, notamment des mixeurs et des techniciens de la musique, ont été recrutées en free-lance.»

