Sénégal: Le marché de l'art fausse le rapport de l'artiste avec son travail

Dakar — Le marché de l'art contribue beaucoup à fausser le rapport de l'artiste avec son travail, a soutenu, jeudi, le critique d'art, Sylvain Sankalé, lors des rencontres mensuelles autour de l'art, à la Maison de la culture Douta Seck.

M. Sankalé qui introduisait le thème "Création artistique et marché de l'art : entre indépendance et compromission", a estimé que "l'artiste doit être authentique, vrai, et ne pas être contraint par le marché de l'art".

"Un artiste, (...), a obligation de gagner sa vie pour pouvoir payer ses factures à la fin du mois et forcément, (...) il est obligé de plaire aux uns et aux autres, de complaire éventuellement aux uns et aux autres pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit acceptable", a souligné Sylvain Sankalé par ailleurs collectionneur d'art.

Il a noté qu'il n'y pas de "réponse univoque" entre l'indépendance de l'artiste et la compromission. Pour lui, "il y a une différence entre indépendance et compromission, mais la difficulté, c'est de trouver la ligne de partage lorsqu'on est créateur ".

Le critique d'art a souligné la nécessité pour l'artiste de savoir la voie à suivre pour ne pas être pris au piège par "ce qui est à la mode", "ce qui marche à l'étranger", entre autres.

"Le rôle des promoteurs, des galeristes et des critiques d'art, c'est d'arriver à mettre du lien entre le marché et son caractère extrêmement abrupt et difficile et les artistes qui ne sont pas nécessairement préparés à une vie économique et à des obligations économiques", a-t-il fait valoir.

"Le marché de l'art se fonde d'abord sur un marché, la capacité économique, c'est d'abord le reflet de la situation économique globale d'un pays. L'Etat n'a rien à y faire, sauf à faciliter par la législation, la fiscalité, c'est une question d'offre et de demande, a dit Sylvain Sankalé.

Les rencontres mensuelles autour de l'art sont organisées sont organisées par la section Sénégal de l'Association internationales des critiques d'art et la galerie nationale de Dakar.